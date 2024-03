Governo do RJ autoriza início de obras de infraestrutura em bairros de Itaboraí

A ordem de início das obras do Governo do Rio nos bairros Marambaia e Vila Brasil foi assinada pelo secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, nesta terça-feira (5/3), em Itaboraí. As intervenções serão executadas pela secretaria em parceria com a prefeitura da cidade.

A obra prevê serviços de drenagem, pavimentação e sinalização viária em 51 ruas, totalizando 17 km de extensão em obras do Governo do Estado do Rio. No total, serão investidos mais de R$ 41 milhões nos dois bairros.

"Cada vez que lançamos uma obra dessas, há geração de emprego, renda, satisfação, autoestima e movimenta a economia desses locais, levando prosperidade e força para as essas regiões", avalia o governador Cláudio Castro.

Acompanhado do prefeito Marcelo Delaroli e do deputado estadual Guilherme Delaroli, o secretário Douglas Ruas também conferiu os avanços da obra na Avenida 22 de Maio, a principal via de Itaboraí.

Douglas Ruas conferiu os avanços da obra | Foto: Divulgação

Ao todo serão investidos R$ 250 milhões na avenida, que tem 9 km de extensão e recebe os serviços de drenagem, pavimentação e reurbanização, revitalizando importantes pontos da principal via do município, que integra a Região Metropolitana do Estado.

"O governador determinou e assumimos o compromisso de concluir o primeiro trecho da Avenida 22 de Maio no mês de aniversário da cidade. Também estamos cumprindo a ordem da gestão Cláudio Castro de iniciarmos as intervenções nos bairros de Marambaia e Vila Brasil, seguindo o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população dessa região", afirmou Douglas Ruas.