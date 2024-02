Obras do MUVI avançam na região central de São Gonçalo

As obras do trecho 3 do projeto de Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) estão avançando na Avenida Presidente Kennedy, no Centro. O serviço de drenagem já foi concluído no local. Nesta sexta-feira (23), os funcionários responsáveis pela obra estavam demarcando onde será feito o meio-fio para que depois seja realizada a pavimentação. Três faixas de trânsito estão interditadas de forma momentânea em alguns pontos da via por causa da obra.

As intervenções do MUVI estão sendo realizadas pelo Governo do Estado do Rio, através da Secretaria das Cidades. A Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais da Prefeitura de São Gonçalo foi a responsável pela aprovação do projeto e captação dos recursos junto ao Estado e está acompanhando todo o andamento das obras.

O prefeito Capitão Nelson também acompanha a obra do MUVI pessoalmente de forma rotineira. "É o maior projeto de mobilidade de São Gonçalo e vai atingir todo o município. O MUVI é um projeto que tiramos do papel com a ajuda do governador Cláudio Castro e com o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas. Vamos melhorar o sistema viário, revitalizar os bairros e fazer uma São Gonçalo cada vez melhor", disse.

Os gonçalenses também acham que o projeto vai melhorar tanto o trânsito da cidade quanto o acesso ao transporte público. É o caso do mestre de liturgia aposentado Joares Cler, de 70 anos, que mora no bairro Porto da Pedra há 50 anos. "Eu passo por aqui todos os dias e vejo a obra avançando cada vez mais. Tudo que vem para modernizar São Gonçalo é para o melhor, eu tenho certeza. Nunca vi no município uma obra desse tamanho, para mim é incrível. Usei transporte público por muitos anos e, muitas vezes, vivi um caos. Agora, eu acredito que vai ser tudo mais fácil, até para o trânsito", afirmou.

Os trechos 1 (Neves – Porto Velho), 2 (Porto Velho – Camarão), e 3 (Região Central) estão em obras. A intervenção vai transformar toda a cidade com uma grande revitalização do trecho da antiga linha férrea, e também vai facilitar a locomoção de uma ponta à outra da cidade.

Com investimento de R$262.184.615,51 o projeto prevê a criação de novo corredor viário, com pistas de BRS e ciclovia, ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, cortando um trecho de 18 quilômetros do município, que também receberá uma série de intervenções urbanísticas.