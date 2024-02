Economia, emprego e renda em pauta na cidade de São Gonçalo

São Gonçalo sediou, nesta sexta-feira (23), o maior evento do Rio de Janeiro relacionado à empregabilidade, economia, sustentabilidade, qualificação profissional e também impulsionamento do crescimento industrial e comercial dos municípios fluminenses. O Fórum Fluminense de Secretários e Gestores de Trabalho (Fortrab) foi realizado na tarde desta sexta-feira (23), na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de São Gonçalo, na Estrela do Norte.

O Fortrab reúne os municípios fluminenses, Governo do Estado, através do Setrab-RJ e também o Ministério do Trabalho | Foto: Divulgação

Gestores de todo o Estado do Rio de Janeiro estiveram presentes no encontro, para debater a economia fluminense e também compartilhar experiências. O fórum também foi prestigiado pelo vice-prefeito de São Gonçalo Sérgio Gevú.

Leia também:

Jovens aprendizes da Firjan SENAI São Gonçalo vencem desafio realizado pela NASA

Rio teve indústria ativa e queda no desemprego no final de 2023

“Saímos com pensamento positivo em relação ao nosso município, com grande expectativa de atuação do Fortrab junto às esferas municipal, estadual e federal. Recebemos o superintendente do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, Alex Bolsas, que trouxe novas ideias aos municípios e também projetos que podem ser viabilizados em nossa cidade”, disse o subsecretário do Trabalho, Wagner Ventura.

O Fortrab reúne os municípios fluminenses, Governo do Estado, através do Setrab-RJ e também o Ministério do Trabalho. O objetivo é reunir os órgãos públicos que tratam das questões econômicas e geração de emprego, para o fortalecimento do Estado, criando ações conjuntas para estimular a economia.

Gestores de todo o Estado do Rio de Janeiro estiveram presentes no encontro | Foto: Divulgação

O fórum também conta com a participação de órgãos que compõem as pautas para estímulo do crescimento econômico e diretamente ligadas à geração de emprego e renda, como Firjan, Sebrae e CIEE, dentre outras.

Os avanços na qualificação profissional que vêm acontecendo na cidade foram destacados, como os cursos de qualificação oferecidos através de parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Gonçalo com a Firjan-Senai.

“Muitas vezes nos deparávamos com a situação do morador de São Gonçalo não ter a qualificação que as empresas demandavam ao Sine da cidade. Hoje podemos mostrar que a cidade já está agindo junto a instituições do Sistema S e a Firjan, através de parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que vêm viabilizando cursos com foco no mercado de trabalho e exigências dos empregadores”, finalizou Wagner Ventura.