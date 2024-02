Rio teve indústria ativa e queda no desemprego no final de 2023

Além da indústria, fim de 2023 também foi movimentado no setor de serviços - Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

Além da indústria, fim de 2023 também foi movimentado no setor de serviços - Foto: Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro terminou o último trimestre de 2023 com bastante movimentação na indústria e uma queda no desemprego. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a queda da desocupação no estado, na passagem do terceiro para o quatro trimestre do ano passado, foi de 10%, resultado mais positivo que o nacional (7,4%).

Nesse período, o desemprego no país caiu em apenas dois estados: no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte. Estima-se que, no RJ pelo menos, o desempenho do setor industrial tenha ajudado a manter os números positivos. Além disso, os dados relativos ao setor de serviços também tiveram impacto positivo na taxa de desocupação.

"Como resultado dos incentivos do governo e do melhor cenário econômico do estado, a produção industrial fluminense fechou o ano de 2023 com alta de 4,5% e o setor de serviços com alta de 3,3%", afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços do Rio, Vinicius Farah (União).



De acordo com o secretário, em 2024 o Governo pretende investir 400 milhões de reais na criação de 24 novos distritos industriais em território fluminense, além da revitalização de 10 unidades já existentes.