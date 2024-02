Jovens aprendizes da Firjan SENAI São Gonçalo vencem desafio realizado pela NASA

Estudantes da Firjan SENAI São Gonçalo são vencedoras do Desafio Internacional de Aplicativos Espaciais da NASA (Space Apps) 2023. Integrantes do programa Jovem Aprendiz, desenvolvido em parceria com a B. Braun Brasil, as cinco estudantes representaram o Brasil no hackathon (desafio de programação), que envolveu cerca de 60 mil participantes, de 152 países e territórios. Elas ficaram entre as 10 equipes vencedoras da competição e receberam o Prêmio de Projeto Mais Inspirador. Além de título e medalha, as alunas terão a oportunidade de conhecer a sede da NASA nos Estados Unidos.

“Foi uma experiência fora da nossa zona de conforto, mas nos trouxe um sentimento de que é possível quebrar barreiras, explorar novas áreas de conhecimento, novas ciências”, destacou a aluna, Larissa Vargas, de 18 anos, do curso de aprendizagem de Assistente Administrativo, em conjunto com as demais integrantes do grupo: Sara Soares, Samara Santos, Jennifer Marques e Kezia Alexandre. Além do reconhecimento com a premiação, outra grande conquista será ter a vivência internacional, para a qual já estão com viagem garantida e agora buscam mais parceiros para essa experiência.

O projeto apresentado pelas jovens propõe a criação de um aplicativo, que funciona como ferramenta educacional para orientar crianças e adolescentes sobre a mecânica dos eclipses. De forma interativa, as estudantes desenvolveram o jogo “Eclipse: Celestial Shadows”, que explica como ocorrem os eclipses e por que somente algumas pessoas da terra podem vê-los em um determinado momento. “Nenhuma de nós tinha conhecimento em desenvolvimento de jogos, no entanto, cada uma se encontrou em uma tarefa. A escolha do time foi essencial para chegar nesse prêmio, cada uma se esforçou a ponto de entregar o melhor”, ressalta Larissa, enfatizando o propósito maior do projeto: “democratizar o acesso à educação”.

Jovens Aprendizes entre especialistas de diversos países

As cinco alunas ingressaram no curso de aprendizagem da Firjan SENAI São Gonçalo no segundo semestre de 2023 e fazem parte do programa Jovem Aprendiz da B. Braun Brasil. Como parte da orientação pedagógica da instituição de ensino, o conteúdo programático do curso conta com o desenvolvimento de atividades extracurriculares que são complementares à formação de Assistente Administrativo. A criação de projetos e a participação em competições diversas, fazem parte do programa.

E com esse foco, as alunas foram apresentadas ao Space Apps, criado em 2012, que já envolveu mais de 280.000 inscritos, de mais de 185 países/territórios. “Celebro a conquista deste grupo de meninas aprendizes em nossa organização e destaco o quão importante é não nos limitarmos ao mero cumprimento de uma cota legal de aprendizes em nossa empresa. Nós estamos indo além, com educação de qualidade e apoio”, enfatiza Cecília Melo, especialista em Responsabilidade Social da B. Braun Brasil.

Para o instrutor da Firjan SENAI, Alan Pacheco, essa foi uma grande oportunidade para as alunas que terão a chance de vivenciar uma experiência internacional. “É um grande feito! Essas competições são essenciais para os nossos estudantes, pois proporcionam experiências valiosas de aprendizado prático, estimulam a criatividade, promovem o trabalho em equipe e permitem aplicar habilidades teóricas em projetos reais”, destacou.

Competição busca projetos com soluções para problemas no mundo real

O Space Apps reúne programadores, cientistas, designers, contadores de histórias, criadores, construtores, tecnólogos e inovadores. Participantes de diferentes nacionalidades, experiências e objetivos, são incentivados a desenvolver projetos com soluções inovadoras para resolver problemas do mundo real na Terra e no espaço. O hackathon que envolve a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) preza por atitudes colaborativas, criatividade e desenvolvimento do pensamento crítico. O objetivo é incentivar o crescimento e a diversidade da próxima geração de cientistas, tecnólogos, designers, contadores de histórias e engenheiros.