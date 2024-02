Lula deve vetar projeto que quer dar fim a saidinhas de prisão

Está sendo votado nesta terça-feira (20), pelo Senado Federal, o projeto de lei que prevê o fim das saídas temporárias de presos no sistema carcerário. Segundo o comentarista político do portal "g1" Valdo Cruz, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve vetar a medida caso o texto seja aprovado pelo Congresso.

O projeto de lei determina o fim das "saidinhas" para fins de visitas à família e atividades de convívio social. Com isso, os presos só teriam a saída autorizada em casos de estudos e trabalho externo ao sistema prisional. Também estariam impedidas as tradicionais saídas para datas comemorativas, como Natal, Dia das Mães e dos Pais.

Leia também:

➢ Civil encontra clínica odontológica irregular em São Gonçalo e prende dentista em flagrante

➢ Passagens intermunicipais ficarão mais caras neste sábado (24)

A medida teria sido, segundo o colunista do "g1", formulado em resposta à fuga de dois detentos de um presídio federal de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Parte do Senado já votou a proposta, que foi posta em votação pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), que, no entanto, se disse contrário à proposta.



Caso seja aprovada por lá, o projeto deve voltar para a Câmara dos Deputados por conta de alterações no texto. Esse depois disso que ele pode, se aprovado, chegar ao Executivo para Lula decidir.