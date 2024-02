Passagens intermunicipais ficarão mais caras neste sábado (24)

A partir deste sábado (24) as linhas de ônibus intermunicipais vão ter reajustes nas suas tarifas. O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio (Detro-Rj) autorizou aumento de aproximadamente 10%. Os valores variam de acordo com o percurso das linhas e categorias dos ônibus.

De acordo com a Portaria do Detro, o aumento das passagens é justificado pelo aumento do preço dos insumos que incidem sobre a prestação do serviço, principalmente, os combustíveis.

Através da portaria 1.781. do dia 16 de fevereiro, assinada pelo presidente do Detro Leonardo Lima Marias, ficou acordado os seguintes percentuais 9,97% para serviços urbano e rodoviário na Região Metropolitana, de 4,23% para o serviço rodoviário e de 2,00% para o serviço urbano, fora da Região Metropolitana do Rio.

Confira algumas das linhas que sofrerão variação monetária:

R$ 5,00 -> R$ 5,50 (Ex: 551L Nova Iguaçu X Penha)

R$ 5,30 -> R$ 5,85 (Ex: 436S Itaguai X Santa Sofia)

R$ 5,75 -> R$ 6,30 (Ex: 547P Jardim Paraíso X Sepetiba)

R$ 6,80 -> R$ 7,50 (Ex: 535R Niterói X Várzea das Moças)

R$ 7,75 -> R$ 8,55 (Ex: 100D Niterói X Candelária)

R$ 8,70 -> R$ 9,60 (Ex: 561L Caxias X Freguesia)

R$ 9,35 -> R$ 10,30 (Ex: 427C Vilar dos Teles X Candelária)

R$ 10,65 -> R$ 11,70 (Ex: 524B Nova Aurora X Central)

R$ 11,30 -> R$ 12,40 (Ex: 478B Mesquita X Central)

R$ 11,90 -> R$ 13,10 (Ex: 121Q Magé X Niterói)

R$ 12,75 -> R$ 14,05 (Ex: 451B Engenheiro Pedreira X Central)

R$ 15,10 -> R$ 16,60 (Ex: 425T Queimados X Barra da Tijuca)

Reajuste válido a partir das 00h de 24/02/2024.