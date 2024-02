Civil encontra clínica odontológica irregular em São Gonçalo e prende dentista em flagrante

A ação contou com o apoio de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e com fiscais do CRO - Foto: Divulgação

A ação contou com o apoio de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e com fiscais do CRO - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) encontraram, nesta segunda-feira (19/02), uma clínica odontológica irregular no bairro Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O responsável pelo local foi preso em flagrante.

Segundo apurado, a dentista estava trabalhando, atendendo pacientes, mesmo com o registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) cancelado. Quando os agentes chegaram ao local, ela havia acabado de fazer uma extração de dente.

Ainda no espaço, os policiais encontraram duas técnicas em saúde bucal atuando como dentistas, sem supervisão de um profissional habilitado. Diversos insumos odontológicos com data de validade vencida foram apreendidos.

O dentista responsável pela clínica foi preso em flagrante por crime contra as relações de consumo. As demais mulheres foram autuadas e vão responder por exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Todo material foi apreendido e levado para a delegacia.