Douglas Ruas participa de reunião do Conselho Nacional das Cidades em Brasília

A reunião ocorre após o Ministério das Cidades retomar as atividades do Conselho Nacional das Cidades, no fim de 2023 - Foto: Divulgação

O Secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, participa a partir desta quarta-feira, 31, da 51ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional das Cidades (CONCIDADES), em Brasília, a convite do Ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho. O evento será realizado até o dia 2 de fevereiro.

A reunião ocorre após o Ministério das Cidades retomar as atividades do Conselho Nacional das Cidades, no fim de 2023. Em razão disso, o Governo do Rio atribuiu à Secretaria das Cidades a responsabilidade pela gestão da política estadual de desenvolvimento urbano e a presidência do Conselho Estadual das Cidades. O evento contará com reuniões e debates sobre o desenvolvimento dos municípios e o Conselho Nacional.

"A participação no Conselho Nacional das Cidades é de extrema importância para posicionar o Rio nas discussões de desenvolvimento dos nossos municípios. Trabalhar para a melhoria da vida dos cidadãos fluminenses é uma responsabilidade que me foi confiada pelo governador Cláudio Castro e que venho trabalhando incansavelmente para cumprir", afirmou o secretário Douglas Ruas.