Concurso Maricá: Locais de prova do processo seletivo da Femar são divulgados

A Prefeitura de Maricá, por meio da Fundação Estatal de Saúde (Femar), informa que foram divulgados na segunda-feira (29/01) os locais de prova do processo seletivo, voltado ao preenchimento de 568 vagas para os cargos públicos de agente comunitário de saúde e de combate às endemias. O candidato pode acessar onde realizará a etapa avaliativa no Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), através do link bit.ly/CCI-seleçãoFemar . Aqueles que identificarem algum erro no CCI podem solicitar a correção dos dados até às 17h desta terça-feira (30), seguindo os procedimentos especificados no portal da Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (Coseac/UFF), responsável por organizar o processo seletivo. Lembrando que as provas objetivas acontecem neste domingo (04/02), e a entrada no local de avaliação é permitida somente até às 8h40.

O acesso ao CCI é de responsabilidade do candidato por meio digital, não sendo entregue em formato físico. O documento não é obrigatório no dia da prova, mas é importante levá-lo para facilitar a chegada ao local e também a identificação do participante da seleção. Para realizar a prova, é necessário portar documento de identidade oficial físico ou digital, além de caneta esferográfica de corpo transparente com ponta média de tinta na cor azul ou preta.



Todos os detalhes estão no edital, que está disponível no link portal.coseac.uff.br/project/femar20232/ . Em caso de dúvidas, os candidatos podem acionar a banca organizadora pelo e-mail agentefemar@id.uff.br ou nos telefones: (21) 2629-2805 e (21) 2629-2806.