Educação de São Gonçalo inicia ano letivo dia 6 de fevereiro

Nos preparativos para o início do ano letivo de 2024, a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo promoveu, nesta terça-feira (30), uma reunião com os 117 diretores das escolas municipais. Em pauta, as diretrizes de gestão para receber aos alunos a partir do dia 6 de fevereiro. Na próxima semana, as unidades começarão a receber o kit escolar para organizar a distribuição.

“Esta reunião é um momento de acolhimento e de passar as últimas coordenadas aos nossos diretores, que iniciam mais um ano letivo com muito trabalho e comprometimento. Na próxima semana, as escolas já começam a receber o kit escolar, que logo será entregue aos alunos”, disse o secretário da pasta, Maurício Nascimento.

Também participaram da reunião a subsecretária de Ações Pedagógicas, Ticiane Vinhaes, a subsecretária de Recursos Humanos, Janaína Nogueira, e a subsecretária de Alimentação Escolar, Pâmela Lemos, esclarecendo dúvidas pertinentes aos setores.

Novas unidades em 2024

Ainda no primeiro semestre deste ano, os bairros Jardim Bom Retiro e Almerinda vão ganhar duas novas creches da Prefeitura de São Gonçalo, que estão sendo construídas para atender a crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. As duas vão garantir mais 200 vagas para a modalidade de Educação Infantil no município. Os projetos de cada creche contam com oito salas de aula com banheiros adaptados infantis, fraldário, cozinha, refeitório, salas para espaços alternativos e toda a estrutura para atender aos alunos.