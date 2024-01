Prefeito de Itaboraí sofre segundo AVC em menos de 5 meses

Cerca de quatro meses depois de precisar ser hospitalizado por conta de um acidente vascular cerebral (AVC), o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL), voltou a ser internado por conta do mesmo problema de saúde no último final de semana. Ele passou mal na última sexta-feira (05) e segue internado nesta segunda (08), com quadro de saúde estável.

Delaroli estava a caminho da sede do Governo do Estado - o Palácio Guanabara, na Zona Sul do Rio - quando começou a se sentir mal na última sexta (05). Ele foi levado às pressas para uma unidade de saúde e hospitalizado desde então. Em um comunicado publicado nas redes sociais nesta segunda (08), a Prefeitura informou que, apesar do AVC, ele está bem e não precisou ser submetido a cirurgias.

Leia também:

➢ 'É fake': Sergio Cabral diz que não é ele em vídeo cuspindo em mulher

➢ São Gonçalo tem festa do padroeiro da cidade na próxima semana

"Ele passa bem, não foi submetido a procedimentos cirúrgicos e o melhor tratamento para sua recuperação ainda está sendo avaliado pelos médicos. O prefeito sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e procurou atendimento no hospital mais próximo, enquanto estava a caminho do Palácio Guanabara", afirma a nota. A unidade hospitalar não foi informada e ainda não há informações a respeito da previsão de alta.

Em setembro do ano passado, o chefe do Executivo de Itaboraí ficou internado por pouco mais de uma semana por conta de seu primeiro episódios de AVC. Na época, ele foi levado ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí, e, de lá, transferido para o Complexo Hospitalar de Niterói (CNH). O acidente foi considerado leve e não teve sequelas, segundo relatos do próprio prefeito.