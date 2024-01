'É fake': Sergio Cabral diz que não é ele em vídeo cuspindo em mulher

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral foi acusado recentemente de agredir uma mulher nas redes sociais. Nas imagens que circulam na internet, um homem cospe no rosto de uma mulher, após discutir com ela. Em seguida, sai andando. Nesse momento, um outro homem, que estava com uma motocicleta parada do outro lado da rua, atravessa, vai ao encontro do que cuspiu e o empurra, ao que ele cai no chão.

Vídeo circula nas redes sociais | Foto: Divulgação

Por conta das características físicas, internautas começaram a atribuir o ato ao ex-governador que já desmentiu.

Ex-governador do RJ diz que se trata de fake news criada por adversários | Foto: Divulgação

“Vi as imagens. É fake. Não sou eu”, falou à Veja, na noite desse sábado (6). “Já estou registrando nas redes sociais que não sou eu”, acrescentou.



O vídeo, gravado por uma testemunha, aconteceu no bairro Jardins, em São Paulo, e viralizou nas redes sociais.