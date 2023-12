Eduardo Gordo assume cargo de vereador na Câmara de SG

Eduardo Gordo assumiu, na última segunda-feira (18), a vaga de Eduardo Marins (Podemos), na Câmara Municipal de São Gonçalo, que teve seu diploma cassado definitivamente no dia 14. Segundo as investigações, a sigla se utilizou de candidaturas femininas "laranjas", com o intuito de cumprir a cota de 30% destinada a mulheres.

Por meio das redes sociais, o Eduardo Gordo declarou sua satisfação e felicidade em assumir o cargo.



"É com imenso prazer e satisfação (que volto para casa), para que juntos possamos fazer mais e mais por nossa querida São Gonçalo", afirmou o político.

Leia também

➢ Maricá concede aumento de 15% no salário dos professores a partir de janeiro de 2024

➢ Moro é detonado pela oposição após abraço caloroso em Dino

O parlamentar é apoiador do atual prefeito de São Gonçalo, Nelson Ruas, o Capitão Nelson (PL). "Conte comigo, meu prefeito, pois, como falo: Onde o seu sangue jorrar, o meu empoça!", declarou Eduardo.

A Câmara Municipal de SG, em nota divulgada à imprensa, confirmou as recentes movimentações políticas da Casa.



"A Justiça determinou o afastamento do vereador Dr. Armando Marins e todos de seu partido. Na soma do coeficiente dos votos, quem assumiu no dia de hoje foi o vereador Eduardo Gordo!".



Eduardo Marins | Foto: Divulgação/ Câmara de São Gonçalo

O parlamentar já havia sido vereador antes e chegou a presidir o parlamento municipal, entre 2009 e 2012.