Moro é detonado pela oposição após abraço caloroso em Dino

Após inúmeras trocas de farpas com Flávio Dino, Sergio Moro cumprimentou calorosamente, nesta quarta-feira (13), através de um abraço, o indicado de Lula à vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF).

Para a oposição no Congresso Nacional, este foi um claro gesto de que Moro se comprometeu a votar, no Senado, a favor de Dino. A sinalização é mal vista entre os críticos do atual ministro da Justiça de Lula, pois mostra que ele conseguiu angariar apoio de onde menos se esperava.

O abraço de Moro em Dino repercurtiu entre os políticos de oposição. “Cínico”, “covarde” e “rabo preso” foram algumas das classificações destinadas ao ex-juiz da Lava Jato por senadores e deputados do campo conservador.

Leia também

Câmara aprova auxílio para alunos de baixa renda do ensino médio

Redução no cálculo de pensão por morte: Governo Lula pode rever valores