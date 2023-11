Moradores fazem novas manifestações contra Enel após falta de luz

Diferentes grupos de moradores interditaram vias em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (20), em protesto contra a falta de energia elétrica em diferentes pontos da cidade. Imóveis em diferentes partes da cidade enfrentam a falta de luz desde as fortes chuvas da noite do último sábado (18).

Um dos pontos interditados foi a rodovia BR-101, que teve o tráfego interrompido na altura do km 316. Agentes da Polícia Rodoviária Federal informaram ter sido acionados por volta das 10h20. Segundo a PRF, policiais estiveram no local e falaram com o gerente de operações da Enel, empresa responsável pelo abastecimento de energia da região.

Segundo informações, às 11h30, uma equipe da Enel já estava no local, dando início aos reparos demandados pela população. A previsão é de que a energia seja restabelecida por lá até o fim do dia.

Além da rodovia, a rua Salvatori, uma das principais vias de acesso ao Centro da cidade, também foi palco de protestos. Moradores fecharam a via com fogo na altura do restaurante Campestre, no bairro Água Mineral, como forma de protestar contra demora no reestabelecimento no serviço.





Outras vias parcialmente interditadas pelos protestos foram RJ-106 e a RJ-104. Segundo relatos de moradores, manifestantes estiveram em trechos das rodovias na altura de Várzea das Moças e de Tribobó durante esta segunda (20), respectivamente.

Procurada pelo OSG, a Enel alegou que já normalizou o fornecimento de energia para 93% dos clientes que tiveram o serviço interrompido por conta das chuvas do final de semana. Confira o posicionamento completo da concessionária:

"A Enel Distribuição Rio informa que 93% dos clientes afetados pela intensa tempestade registrada na noite de sábado (18) tiveram o serviço normalizado. O evento climático, com chuva, rajadas de vento e descargas atmosféricas, causou danos severos à rede elétrica de várias cidades fluminenses, interrompendo o fornecimento de energia.

Neste momento, as cidades mais afetadas são Niterói, São Gonçalo, Petrópolis e Maricá. Dando sequência ao plano verão preparado para este período crítico, foi acionado imediatamente um reforço no número de equipes em campo, que atuaram durante toda a noite e o dia de hoje para agilizar o atendimento às emergências. A Enel segue trabalhando com força total para recuperar todos os clientes o mais rápido possível.

Em situações de contingência, devido ao alto volume de chamadas no call center, a empresa orienta que os clientes utilizem os canais digitais para agilizar o atendimento. A empresa reforçou a estrutura em todos os canais de comunicação direta para ingresso das solicitações. O cliente pode registrar falta de energia pelo WhatsApp, enviando uma mensagem para (21 99601-9608). As solicitações relacionadas à falta de luz também podem ser feitas prioritariamente pelo App Enel Rio ou site www.enel.com.br."