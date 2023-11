Ex-ministro de Bolsonaro fica inelegível e diz que vai recorrer

O general Walter Braga Netto (PL), ex-ministro da Casa Civil e ex-candidato à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições, afirmou que pretende recorrer à decisão emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última terça (31), que o condenou à inelegibilidade pelos próximos oito anos.

Braga Netto, que era apontado como principal nome de seu partido para a disputa pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro nas eleições de 2024, foi considerado inelegível depois que o Tribunal decidiu, por maioria, que o uso feito por ele e Bolsonaro das comemorações oficiais do 7 de setembro para fins eleitores configura abuso de poder político e econômico.

Leia também:

➢ Governo do Estado sanciona lei que cria o Mês Estadual da Mulher Empreendedora

➢ Cláudio Castro garante isenção do ICMS de arroz e feijão até abril de 2024

Em suas redes sociais, o ex-candidato a vice comentou a sentença e disse que pretende usar todos os meios legais para reverter a situação. "Eu discordo da decisão e iremos utilizar, como sempre fizemos, de todos os meios judiciais democráticos para provar e comprovar a lisura de nossas ações", escreveu o militar.

Braga Netto participou do último desfile cívico de aniversário de São Gonçalo | Foto: Filipe Aguiar

No último mês de setembro, Braga Netto esteve em São Gonçalo para participar do desfile de aniversário da cidade. Ele participou do evento ao lado do prefeito Capitão Nelson (PL), seu colega de partido, e de outras figuras políticas locais ligadas a sigla.

Após a derrota nas urnas em 2022, o político continuou filiado ao partido pelo qual competiu e seguiu participando de evento da sigla. Caso não tivesse sido sentenciado à inelegibilidade, a corrida eleitoral de 2024 marcaria sua primeira disputa em eleições municipais.