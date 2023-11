Governo do Estado sanciona lei que cria o Mês Estadual da Mulher Empreendedora

O estado mais feminino do país ganhou um mês inteiro de incentivo às mulheres que vão à luta, estão à frente de seus próprios negócios e são importante pilar da economia fluminense.

O governador Cláudio Castro sancionou a lei que institui o Mês Estadual da Mulher Empreendedora, que será comemorado, anualmente, em novembro. Para marcar a celebração, a Secretaria de Estado da Mulher vai promover uma série de eventos e atividades ao longo deste mês, envolvendo pelo menos oito municípios do nosso estado. Entre as atividades estão workshops, palestras e rodadas de negócios, ações pensadas para inspirar, capacitar e conectar mulheres empreendedoras fluminenses.

A abertura das comemorações será no próximo dia 6, às 13h, com um seminário no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

"As mulheres merecem respeito e homenagens o ano inteiro. Mas, em novembro, vamos jogar luz nas guerreiras empreendedoras que batalham para transformar as vidas de suas famílias e que inspiram outras mulheres a seguirem pelo mesmo caminho de sucesso", avalia o governador Cláudio Castro.

Para a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar, a lei de criação do Mês Estadual da Mulher Empreendedora é um marco na valorização da mulher na sociedade.

"Esta é uma grande conquista para todas nós, pois fortalece o papel fundamental que as mulheres empreendedoras desempenham na economia do Rio de Janeiro. Somos o estado mais feminino do país, com uma população formada por quase 53% de mulheres, e também o estado com a maior porcentagem de mulheres empreendedoras, 38%. O governo trabalha para fortalecer essas mulheres, para que elas ocupem posições de liderança e possam se capacitar para conquistar sua autonomia econômica. Teremos um mês inteiro de atividades, reforçando a importância dos negócios liderados por mulheres na economia do estado e do nosso país", destacou Heloisa Aguiar.

O Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino é comemorado dia 19 de novembro, data instituída pelas Organizações das Nações Unidas (ONU).

No Brasil, a Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino foi criada pelo Governo Federal com objetivo de promover a troca de experiências e a educação empreendedora entre as mulheres. No Rio de Janeiro, a Alerj aprovou a lei nº 2108/2023, de autoria da deputada Tia Ju, que inclui no calendário oficial do estado o Mês Estadual da Mulher Empreendedora.

Rio de Janeiro é o estado com a maior porcentagem de empreendedoras no país

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Sebrae, com base da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), do IBGE, no 3º trimestre do ano passado, o Rio de Janeiro é o estado com maior proporção de empreendedoras: 38% dos empreendimentos são liderados por mulheres (a média nacional é de 34,4%).

Além disso, 53% das mulheres empreendedoras fluminenses são chefes de família.

Ainda segundo a pesquisa do Sebrae, o estado do Rio tem mais de 941 mil empreendedoras (9,1% do total do país), ficando atrás apenas de Minas Gerais com mais de 980 mil (9,5%) e São Paulo com mais de 2,4 milhões (23,9%).

CALENDÁRIO DO MÊS ESTADUAL DA MULHER EMPREENDEDORA

06 – Abertura do Mês Estadual da Mulher Empreendedora – ALERJ / Rio de Janeiro

07 – Encontro com Empreendedoras da Zona Sul – Parceria com Associação de Negócios do Brasil / Rio de Janeiro

09 – Reunião de articulação da Rede de Mulheres Empreendedoras – Parceria com Prefeitura de Areal

10 – Elas Inspiram Zona Oeste – Edição Protagonismo da Mulher Empreendedora – Rio de Janeiro

12 – Feira Empreendedora do Amanhã – Parceria com Rio Solidário – Belford Roxo

13 – Empreenda + Mulher – Parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Niterói

17 – Abertura da Feira Preta – Parceria com a Secretaria da Mulher de Búzios

18 – Feira Preta – Parceria com a Secretaria da Mulher de Búzios

21 – Encontro com Empreendedoras da Baixada – Nova Iguaçu

23 – Empreenda + Mulher - Parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Nova Friburgo

28 – Encontro com Mulheres Fortes, Corajosas & Empoderadas – Volta Redonda

29- Encontro com Empreendedoras Evangélicas – São João de Meriti

29 – Encontro com Empreendedoras – Arraial do Cabo

30 – Encerramento do Mês Estadual da Mulher Empreendedora