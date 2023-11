Governo Lula recontrata ex-ministra do Esporte

Dois meses após ser demitida do comando do Ministério do Esporte, a ex-jogador de vôlei Ana Moser foi 'recontratada' pelo Governo Federal na última quinta-feira (01). Desta vez, ela vai ocupar um cargo diferente; a ex-ministra foi nomeada membro titular do Conselho Fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc).

Moser vai substituir o ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), que participava do colegiado como representante do INSS. No Conselho, a ex-atleta participará da fiscalização à prestação dos relatórios de prestação de contas da entidade.

Leia também:



➢ Lula aumenta impostos sobre armas e munições



➢ Maricá comemora 10 anos da moeda Mumbuca mais que dobrando número de beneficiários

Na função, Moser receberá 4.770 reais por reunião. Como o Conselho só pode realizar até seis reuniões mensais, sua remuneração pode chegar a R$ 28.620 por mês, caso o colegiado precise chegar a seis encontros em algum mês.

A ex-atleta foi substituída, em setembro, pelo deputado André Fufuca (PP) no Ministério do Esporte. A mudança foi vista como uma medida do governo Lula para dialogar com aliados de outros lugares do espectro político. Moser chegou a afirmar, na época da demissão, que via com “tristeza e consternação a interrupção de uma política pública de esporte inclusiva, democrática e igualitária”.