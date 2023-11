Lula aumenta impostos sobre armas e munições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) editou um decreto que aumenta os impostos cobrados sobre armas de fogo e munições, na noite da última terça-feira (31). A mudança restabelece os valores de tributos que foram reduzidos durante o Governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A medida afeta o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em cima de revólveres, pistolas, espingardas, carabinas, spray de pimenta e munições. Com a mudança, sobe para até 55% a alíquota sobre os produtos.

"A medida se alinha com uma perspectiva conceitual de desarmamento da população civil, de recadastramento das armas em circulação e de combate à criminalidade. A política de recadastramento de armas permitidas e de uso restrito contabilizou em cinco meses 939 mil armas recadastradas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, 99% do total", informou uma nota do Governo Federal.

A expectativa é que, com a medida, se arrecade 342 milhões de reais sobre os impostos em 2024. No primeiro semestre, a gestão já havia decretado a diminuição do número de armas permitidas para Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs).