Eduardo Bolsonaro defende armas em entrevista e é cortado por TV

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) teve uma entrevista interrompida por um canal de TV da Argentina depois de defender o porte de armas por civis. O episódio aconteceu no último domingo (22), durante uma transmissão do canal de televisão C5N.

Eduardo viajou ao país vizinho para apoiar a candidatura de Javier Milei, político que disputará, contra Sergio Massa, o segundo turno das eleições presidenciais argentinas. Ouvido pela emissora, o parlamentar brasileiro comparou a política de Milei com a de seu pai, mas foi cortado pela emissora depois de afirmar que porte de armas é "legítima defesa" para cidadãos.

Leia também:

➢ Projeto de lei visa melhorar os direitos de crianças internadas; entenda!

➢ Deputados descobrem 'máfia dos RPAs' e médicos fantasmas durante fiscalização em Campos



“Eu acredito que Javier Milei tem todas as condições de colocar adiante esta política na Argentina, porque não há motivo para que o Brasil seja assim e a Argentina esteja em crise. Colocar adiante armas de fogo nas mãos dos cidadãos significa dar condições de que tenham a legítima defesa”, disse Bolsonaro.

Depois do corte, o jornalista Gustavo Sylvestre comentou a fala do parlamentar e criticou a postura. "Muito generosa é a Argentina e os argentinos por receber este tipo de gente. Por isso que os brasileiros, com lógica, tiraram o seu pai do poder, felizmente”, disse o apresentador.

O segundo turno das eleições da Argentina acontece no próximo dia 19 de novembro. Milei, candidato autoidentificado como 'libertário' que recebeu 29,98% dos votos no primeiro turno, enfrenta Sergio Massa, atual ministro da Economia, que foi o mais votado no primeiro turno, com 36,68% dos votos.