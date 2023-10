Deputados descobrem 'máfia dos RPAs' e médicos fantasmas durante fiscalização em Campos

A visita dos deputados Rodrigo Amorim, Felipe Poubel e Allan Lopes ao município de Campos revelou um grande esquema de falsificação e adulteração de documentos envolvendo médicos plantonistas no Hospital Geral de Guarus.

Em visita ao hospital nesta sexta-feira, os parlamentares verificaram diversas folhas de ponto adulteradas e até um médico fantasma que atua no estado da Bahia e aparece como contratado por regime de pagamento autônomo (RPA) da unidade de Saúde.

"O que estamos vendo aqui é um flagrante de diversos crimes. Adulteração documental, falsidade ideológica, dano ao erário público, omissão de socorro entre muitos outros. Todos estes documentos serão levados para a Polícia Civil e na próxima semana iremos protocolar denúncia no Ministério Público, solicitando a suspensão de pagamento de todos RPAs até que seja verificado quem realmente trabalha e quem é de fato fantasma", disse Poubel.

Leia também:

➢ Peixe na mira do MP por suspeita de fraude na Saúde

➢ Ajuda financeira a escolas de samba, blocos e carnaval de rua agora é lei em Niterói

Os deputados também participaram de uma tumultuada audiência pública na Câmara de Campos, e lá, verificaram mais infrações. "Cerca de mil DAS e RPAs foram convocados para invadir a Câmara, onde imagens mostram o uso de objetos como alicates que seriam utilizados por servidores do município na tentativa de arrombarem a sede do legislativo e tumultuarem a audiência. Tudo isso durante horário de expediente, com participação inclusive de secretários municipais, como mostram algumas imagens. A Câmara irá nos passar dados dessas pessoas e também questionaremos na justiça o por que elas estavam ali e não nos órgãos em que são lotados", falou Rodrigo Amorim.

Allan Lopes destacou que durante o planejamento da ida ao município de Campos, a comissão de Ordem Urbana da ALERJ recebeu diversas denúncia de uso de RPA de forma política em Campos. "O que aconteceu na Câmara hoje é uma prova de que o governo municipal vem utilizando os cargos de RPA como moeda de troca para apoio político. São fantasmas que não trabalham, apenas recebem para defender o governo. Todas as informações serão repassadas para as autoridades responsáveis e esperamos medidas duras contra todos os envolvidos", destacou.