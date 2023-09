Bolsonaro é multado em 10 mil por propaganda negativa contra Lula

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou, nesta quinta (28/09), uma multa de R$ 10 mil para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por conta de uma propaganda negativa contra o presidente Lula (PT) impulsionada pela coligação do político durante as eleições presidenciais do ano passado.

Por decisão unânime, o Plenário entendeu que a participação da coligação de Bolsonaro na divulgação da propaganda feriu a legislação eleitoral correspondente ao assunto. Segundo a ação, a propaganda não tinha as informações sobre o CNPJ do responsável e não apresentava o caráter eleitoral da campanha.

A campanha envolvia 10 anúncios em sites de buscas que direcionavam quem clicava a um site com conteúdo negativo sobre Lula. Além de Bolsonaro, a própria coligação, a "Pelo Bem do Brasil", também foi penalizada em R$ 30 mil.