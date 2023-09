Douglas Ruas assume a Secretaria de Estado das Cidades

Douglas Ruas dos Santos, 34 anos, foi eleito para a sua primeira legislatura, como o segundo deputado estadual mais votado do Estado do Rio de Janeiro, com 175.977 mil votos - Foto: Divulgação

Douglas Ruas dos Santos, 34 anos, foi eleito para a sua primeira legislatura, como o segundo deputado estadual mais votado do Estado do Rio de Janeiro, com 175.977 mil votos - Foto: Divulgação

O deputado estadual Douglas Ruas assume a partir desta quarta-feira (27) a Secretaria de Estado das Cidades. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na terça-feira (26). O novo comandante da pasta chega com a experiência do executivo gonçalense, onde, como secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, elaborou o Plano Estratégico Novos Rumos, que vem transformando a cidade de São Gonçalo.

"Agradeço ao governador Cláudio Castro pela oportunidade de mais este desafio na minha vida pública. Vamos trabalhar muito para fazer do nosso estado um lugar cada vez melhor para as famílias fluminenses, elevando a qualidade de vida da população em todas as regiões do Rio de Janeiro", disse o novo secretário.

Ruas chega à secretaria com a prioridade de dar sequência a obras já iniciadas e trabalhar novos projetos junto aos municípios. Entre os já em andamento estão o MUVI (Mobilidade Verde Urbana Integrada) e as intervenções do Bom Retiro, em São Gonçalo, além de obras de drenagem e pavimentação em Itaboraí e Tanguá.

Apenas nessas frentes de trabalho, o orçamento é de R$ 1,5 bilhão. "Com o apoio do governador Cláudio Castro, vamos trabalhar muito por um estado cada vez mais desenvolvido. Essas obras em diversas cidades pelo estado já estão mudando a vida das pessoas", afirma o secretário.

Outra meta de Douglas Ruas será a expansão do Programa Governo Presente nas Cidades. Esse conjunto de ações tem por finalidade a concepção, o planejamento e a execução de trabalhos junto aos municípios fluminenses.

"O objetivo é levar grandes obras de infraestrutura para as cidades que tenham esse tipo de necessidade. E ainda integrar os gestores, com a expansão de soluções e intervenções que possam beneficiar a todos sem deixar de lado as particularidades e a cultura de cada local”, explica Ruas. "Tenho experiência no Executivo, fui secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais em São Gonçalo, e conheço a importância e a necessidade dessa relação entre Estado e municípios. Vamos dialogar com todas as prefeituras e trabalhar para aproximar cada vez mais as 92 cidades do governo estadual", finalizou Ruas.

Desmembramento

A Secretaria de Infraestrutura e Cidades, administrada por Uruan Cintra, foi desmembrada em duas pastas, Cidades e Infraestrutura. Cintra segue conduzindo a Infraestrutura e Obras Públicas, enquanto Douglas Ruas irá comandar a de Cidades.

Perfil do secretário

Douglas Ruas dos Santos, 34 anos, é filho do Capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo, e Dona Marinete. É casado com Mariana Barbosa, com quem tem um filho, Miguel. É bacharel em Direito, pós-graduado em Gestão Pública e servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, dedicou-se à gestão pública, como subsecretário de Trabalho de São Gonçalo, entre 2017 e 2018, e superintendente regional do INEA, entre 2019 e 2020. Em 2021, assumiu a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais em São Gonçalo, sendo responsável pela elaboração de projetos e captação de recursos, além de fazer a interlocução do município com o Governo do Estado e o Governo Federal. Elaborou o Plano Estratégico Novos Rumos, um planejamento para os quatro anos de governo, com projetos estruturantes que estão transformando a cidade.

Por conta desse trabalho, apoio e confiança da população de São Gonçalo, foi eleito para a sua primeira legislatura, como o segundo deputado estadual mais votado do Estado do Rio de Janeiro, com 175.977 mil votos. No seu primeiro ano na Alerj, atuou na defesa do consumidor, dos servidores da segurança pública e da população de São Gonçalo, com projetos de lei e indicações legislativas com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Com essa atuação, somada à experiência no executivo gonçalense, foi convidado pelo governador Cláudio Castro para assumir a Secretaria de Estado das Cidades.