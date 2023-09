Potencial de franquias atrai empreendedores para exposição

A 16ª edição da Expo Franchising ABF Rio 2023 recebeu mais de 15 mil visitantes, no Riocentro, no fim de semana, em uma oportunidade para empreendedores conhecerem marcas, conversar com franqueadores, ouvir palestras e ver casos de sucesso. O setor faturou R$ 10,3 bilhões, no Estado do Rio, no primeiro semestre, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising.

“Trabalhamos para garantir o ambiente propício para a disseminação das franquias e dos bons negócios. Ao crescer, a economia gera empregos”, disse o governador Claudio Castro, que também visitou a Expo Franchising ABF Rio.

Representante de São Gonçalo no encontro, o Grupo Øliver’s Pizza tinha um dos espaços mais disputados do Riocentro | Foto: Divulgação

A dona de casa Silvia Rocha foi ao evento interessada em investir no mercado de beleza. Diante do estande da Casa Bauducco, ela já cogitava outro negócio: “A feira tem opções diversificadas para vários interesses e bolsos.”

Representante de São Gonçalo no encontro, o Grupo Øliver’s Pizza tinha um dos espaços mais disputados do Riocentro. A empresa estreou na feira distribuindo pizzas da marca e esfihas da Rajah aos visitantes.

Julio Monteiro, vice-presidente da ABF Rio e sócio da Megamatte, com Raphael Fontes, da Øliver’s Pizza | Foto: Divulgação

“Foi a nossa primeira vez na exposição. Saímos maiores que chegamos, com potencial grande de expansão”, festejou o CEO do grupo, Matheus Oliveira, ao lado do sócio Raphael Fontes.

A edição da Expo Franchising ABF Rio foi um dos maiores eventos da entidade no estado em cinco anos, segundo o vice-presidente da associação, Julio Monteiro:

“Foram três dias de extrema valia para expositores, visitantes, franqueadores e franqueados. Foram mais de 15 mil pessoas presentes e inúmeros negócios avançados.”