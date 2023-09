Pastor gonçalense lança seu primeiro livro neste sábado

Morador do bairro Vista Alegre, em São Gonçalo, o design gráfico Ricardo Kadosh (apelido que veio devido ao nome de sua empresa de soluções publicitárias e gráficas - 'Kadosh Publicidade'), de 44 anos, estará lançando, no próximo sábado (30), o seu primeiro livro, intitulado "O sorriso do meu suicídio".

Ricardo é casado com a nutricionista e psicanalista Liege Santos, a quem se refere como "o grande presente que Deus me deu, um desfecho maravilhoso na minha vida", e é pai de dois filhos. Membro e pastor auxiliar na Igreja Apostólica Altar de Deus, em Alcântara, o autor conta sobre o processo até o lançamento do livro.

O evento de lançamento do livro "O sorriso do meu suicídio" será no próximo sábado (30), às 19h | Foto: Divulgação

"É uma autobiografia, onde conto a história da minha tentativa de suicídio e a superação. Nunca fui escritor, tampouco imaginei que um dia escreveria um livro. Mas como sempre fui amante de ler, estudar e aprender tudo o que foi colocado diante de mim, fui impulsionado por Deus dentro de minhas experiências vividas nessa área, que serão citadas no livro", contou Ricardo.



O pastor acredita que toda a superação vivenciada em sua trajetória culminou para que pudesse chegar até esse momento, da escrita de um livro que tem como intuito ajudar pessoas que estejam passando por tudo que ele já passou.



"Sou muito grato a Deus pela oportunidade de ver novamente a vida como algo especial, após ter ido ao fundo do poço e perdido o meu sorriso para o sorriso do suicídio. Me levantei para que outros sorrisos de suicídio possam ser substituídos pela experiência que tive. Escrevi o livro com a intenção de poder militar no auxílio nessa área", afirmou o autor.

Lançamento do livro

O evento de lançamento do livro "O sorriso do meu suicídio" será no próximo sábado (30), às 19h, na Igreja Apostólica Altar de Deus, em São Gonçalo.

"A entrada é gratuita e não terá culto nem cerimônia. Será uma recepção para quem queira adquirir o livro, com dedicatória e foto", explicou Ricardo.

O livro estará disponível para compra no dia do lançamento e também através das redes sociais do autor. Facebook / Instagram ou pelo Whatsapp (21) 986640281.

Serviço:

Data - 30/09

Local - Igreja Apostólica Altar de Deus : Rua Lindolfo Collor, 86, Alcântara, São Gonçalo

Horário - 19h