Réu por atos golpistas xinga ministros do STF e volta a ser preso

Marcos Soares ainda alegou ligação do Supremo Tribunal Federal com grupo criminoso - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Um dos réus pelos atos golpistas em Brasília do dia 8 de janeiro, que estava em liberdade condicional, voltou a ser preso neste sábado (23/09) após desacatar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O empresário Marcos Soares Moreira foi acusado de 'total desprezo pela Justiça' após chamar os magistrados de 'bandidos e vagabundos'.

As afirmações foram feitas através de seu perfil na rede social TikTok. O suspeito estava proibido de usar as redes sociais, segundo decisão judicial, mas mesmo assim apareceu na plataforma com um vídeo em que diz que não irá 'se curvar' às decisões da Corte.

"Não estou com medo. Para mim é indiferente estar aqui ou lá dentro. Mas eu jamais vou me curvar a vocês bandidos que têm o poder da caneta na mão, porém são bandidos. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, todos vocês aí são bandidos, vagabundos. Quer me prender, pode prender. Manda o PCC, que vocês apoiam", declarou o empresário.



Marcos estava na lista da PGR de réus que poderiam fechar um acordo de não persecução penal, possibilidade que o livraria da prisão e o obrigaria a pagar uma multa e participar de um curso sobre democracia. Apesar disso, ele voltou a ser preso preventivamente por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que apontou o descumprimento de medidas cautelares impostas a ele como motivação para detê-lo novamente.