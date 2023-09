Plenária na Câmara Municipal de Niterói termina em discussão

Uma discussão inflamada durante uma plenária na Câmara Municipal de Niterói, na última terça-feira (20), envolveu a vereadora de Niterói Benny Briolly (Psol) e parlamentares da casa. O incidente teria sido motivado pela insatisfação do público presente na reunião com a roupa que a vereadora estava vestida.

Segundo um vídeo em que a vereadora esclarece sobre o ocorrido, os parlamentares teriam se recusado a vestir o terno e gravata com a justificativa de que ela não estaria vestida adequadamente para entrar na Casa. Segundo a parlamentar, a sessão teria sido encerrada mais cedo porque a Comissão de Ética teria recebido denúncias sobre a roupa que estava vestindo.





No entanto, a discussão foi estendida e terminou em ataques transfóbicos contra a vereadora. Segundo informações preliminares, Benny vai denunciar o ocorrido ao Ministério Público e também à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que já tem medidas cautelares a seu favor desde julho de 2022.



“Fui impedida ontem de sair, pois alguns homens tentaram me agredir. A sessão teve até que ser encerrada, tudo isso porque a Comissão de Ética da Casa recebeu uma denúncia falando da minha roupa. Eles querem proibir este corpo de estar atuando aqui dentro e para isso tentam me linchar. Mas não vamos desistir. Este corpo aqui fala e grita por um projeto de sociedade que é pela vida das mulheres’’, desabafou.



Em abril deste ano, a Justiça do Rio determinou que a vereadora de Niterói tenha escolta policial em toda a Região Metropolitana do Rio. Na época, a decisão do juiz Antonio Henrique Correa da Silva, da 32ª Vara Federal do RJ, argumentou que a medida extrema de disponibilização de escolta policial justifica-se pelo histórico de violência contra ativistas defensores dos direitos humanos.

De acordo com o artigo 156 do Regimento Interno da Câmara, é permitido assistir às sessões da casa sob a condição de apresentar-se ''convenientemente trajado''.

Procurada, a Câmara Municipal de Niterói não respondeu, porém, sabe-se extra oficialmente que o assunto será debatido no colégio de líderes na próxima semana.