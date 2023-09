Marcos Braz será ouvido pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio

O parlamentar foi flagrado brigando com um torcedor no momento em que havia uma votação urgente na Casa - Foto: Divulgação/Flamengo

O parlamentar foi flagrado brigando com um torcedor no momento em que havia uma votação urgente na Casa - Foto: Divulgação/Flamengo

O vereador do Rio e vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz (PL), será ouvido, na próxima terça-feira (26), pelo Conselho de Ética da Câmara Municipal do Rio. O parlamentar foi flagrado brigando com um torcedor no Barra Shopping, na Zona Oeste, no momento em que havia uma votação urgente na Casa.

Na terça-feira (19), Braz chegou a realizar um pré-registro de presença, mas não compareceu para cumprir o seu dever. O painel da votação exibiu um sinal de interrogação ao lado do nome do vereador durante a sessão que envolvia uma discussão para autorizar a Prefeitura do Rio a contrair um empréstimo de R$ 702 milhões com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) .

Em nota, a Câmara informou que "os parlamentares podem registrar presença de forma virtual entre às 13h30 e 16h, quando os vereadores fazem seus discursos. No entanto, após o início da Ordem do Dia, às 16h, é necessária a votação presencial. Como o vereador Marcos Braz (PL) estava ausente durante a votação, o sistema registrou falta para o parlamentar".



Essa não é a primeira ausência no histórico de frequência do vice-presidente do Flamengo. Segundo um levantamento do IG, ele é o segundo vereador com mais faltas na Casa. No primeiro semestre de 2023, o dirigente não compareceu à Câmara seis vezes, empatado com Carlos Bolsonaro (Republicanos). Braz só fica atrás da vereadora Verônica Costa (PL), conhecida como Mãe Loira do Funk, que faltou 12 vezes.

Segundo a Câmara Municipal do Rio, Marcos Braz terá um dia de salário descontado "pela falta sem justificativa".