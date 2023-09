Vereador no Rio, Braz confirmou presença online, porém não foi a reunião presencial

O vice-presidente de futebol do Flamengo, eleito em 2020 pelo Partido Liberal (PL) como vereador no Rio, Marcos Braz, faltou a votação realizada nesta terça-feira (19) na Câmara Municipal do Rio. Ele confirmou presença virtualmente via aplicativo para a fase de abertura de declarações que antecede a votação, porém não declarou voto após às 16h e o registro foi convertido como falta.

Segundo a Câmara Municipal do Rio, pode ser realizado um pré-registro virtualmente entre às 13h e 16h. Entretanto, é necessário a confirmação presencial, após o início da Ordem do Dia, ás 16h. Devido ao Braz estar ausente durante a votação, a falta foi computada.

Na ordem do dia, além de projeto de lei nº 237/2023, que tratava de autorização para a Prefeitura do Rio de Janeiro contratar operação de crédito junto ao BNDES, havia também análise sobre projeto de lei ao qual Marcos Braz é um dos autores - os outros são Dr. Gilberto, Dr. Marcos Paulo, Felipe Michel e João Mendes de Jesus. O PL (projeto de lei) trata da proibição da circulação de veículos motorizados nas ciclovias e calçadas.