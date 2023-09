Maricá formaliza linha de van que liga Recanto a Itaipu

O Prefeito de Maricá, Fabiano Horta, formalizou nesta terça-feira (12/09) com o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) a linha intermunicipal de transporte público que liga a bairro do Recanto ao bairro de Itaipu, em Niterói, via Estrada Gilberto Carvalho (RJ-102), conhecida como Serrinha.

O encontro aconteceu na sede distrital da Prefeitura de Maricá, em Itaipuaçu e reuniu o presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias, o secretário de Governo, João Maurício, secretário de Transporte Douglas Paiva, a Deputada Estadual, Rosângela Zeidan, e permissionários.

Anteriormente, os permissionários só tinham autorização para transportar os passageiros até o Mirante da Serra da Tiririca, limite entre os municípios de Maricá e Niterói. O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, ressaltou que nova linha irá beneficiar os passageiros com um menor tempo de deslocamento.

“O Detro entendeu a importância do transporte na ligação do município de Maricá com o município de Niterói. É um ganho social que traz proximidade e, a partir de hoje, essa linha só tende a crescer pois nosso objetivo é a ampliação do número de vans. Precisamos ressaltar que essa é uma conquista que traz um benefício muito grande, uma vez que encurta o percurso em 15 quilômetros, o que representa menos tempo de deslocamento, ou seja, mais qualidade de vida para a população”, disse o prefeito.

Ao todo, seis vans irão operar o transporte complementar transportando cerca de 1.800 pessoas por dia com a menor tarifa em meio aos transportes intermunicipais do estado: R$ 3,70, valor praticado nas vans municipais.

O presidente do Detro-RJ, Leonardo Matias, destacou o processo de legalização da linha.

"Essa é uma demanda antiga da Prefeitura de Maricá, que já tramita há 22 anos. Assim que assumimos nossa gestão no início de janeiro, recebemos essa informação e buscamos todos os processos que o Detro-RJ possuía. Havia um processo desde 2013, uma ação do Ministério Público, que sabemos que irá beneficiar em média 50 mil pessoas por mês", explicou Matias.

O secretário de transporte, Douglas Paiva, contou que a linha, excepcionalmente, aceitará o pagamento da passagem com mumbuca transporte.

“Estamos celebrando o convênio com o Detro e, de forma excepcional, essa será a única linha de transporte intermunicipal que aceitará o benefício do mumbuca transporte”, garantiu o secretário.