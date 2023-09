Letreiro decorativo chama atenção na RJ-104, altura de Tribobó

Na última semana, o novo pórtico indicando o nome do município de São Gonçalo às margens da rodovia RJ-104 e RJ-106, na altura de Tribobó, tem atraído a atenção de motoristas e moradores que trafegam pelo lugar cotidianamente. O novo letreiro foi construído pelo projeto ‘’Cidade Ilustrada", uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que visa melhorar o paisagismo da cidade.

No entanto, apesar de linda a nova atração, muito desejada por gonçalenses orgulhosos da cidade, está localizada num trecho em que não é apropriada a parada para tirar fotos, já que pode ocasionar alguns acidentes. Apesar do intuito de apenas informar a localização da cidade, alguns motoristas têm parado seus carros para tirar fotos e até gravar vídeos com a placa.

Placa é vista por motoristas que trafegam pela RJ-104 e 106 | Foto: Filipe Aguiar

O mesmo projeto também tem o objetivo de construir outros letreiros em bairros que sejam cortados pela BR-101, como a Praia das Pedrinhas, que vai ganhar um novo pórtico para contemplar o polo gastronômico do lugar.



Questionada se outro letreiro será construído para que os moradores possam tirar fotos, a Prefeitura de São Gonçalo ainda não respondeu.

