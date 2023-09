TCU afirma que Bolsonaro ficou com 17 presentes de elevado valor

De acordo com o relatório de fiscalização do Tribunal de Contas da União (TCU), cerca de 128 presentes recebidos de delegações estrangeiras durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) deveriam estar no acervo público. Ainda segundo o órgão, 17 desses itens são de “elevado valor comercial”. As informações são do Metrópoles.

Segundo a Corte de Contas, devido a esse alto valor, os itens "também deveriam ser incorporados ao patrimônio da União”.

“Além disso, não foram identificadas quaisquer fundamentações aptas a justificar a distribuição dos itens entre os acervos público (patrimônio da União) e documental privado do ex-presidente. Também foi constatado que há presentes recebidos pelo ex-presidente que não foram registrados. Essas constatações são decorrentes de deficiências existentes no processo de trabalho correlato ao recebimento e à incorporação desses bens”, diz o documento.



Também existem 111 presentes que não se encaixam no perfil de “itens personalíssimos”, segundo o TCU. Ou seja, não poderiam ficar com Bolsonaro ou familiares.