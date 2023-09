Saque-aniversário do FGTS pode ter novas regras para resgate

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ganhar novas regras para resgate. O Governo enviou para a Casa Civil uma proposta que autoriza profissionais que foram demitidos a partir de 2020 a retirarem o saldo restante da modalidade de suas contas do FGTS.

O projeto foi enviado pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT). A estimativa, segundo levantamento da Caixa Econômica Federal, é que as mudanças liberem R$ 14 bilhões, recursos com potencial para serem 'reinjentados' na economia.

Caso seja aprovada, a medida será retroativa e permitirá resgates mesmo aos trabalhadores que estão no período de proibição de saque, que fica bloqueado por dois anos. A modalidade aniversário começou em 2019 e já teve R$ 43,4 bilhões retirados por um total de 32,7 milhões de trabalhadores.

O FGTS funciona em duas modalidades; além da de aniversário, o Fundo conta com a modalidade original de “saque-rescisão”, que permite para trabalhadores no regime CLT demitidos a retirada completa do saldo. Profissionais que aderiram ao saque-aniversário ficam proibidos de aderir ao saque-rescisão.