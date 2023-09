Polícia Federal aceita acordo de delação premiada de Mauro Cid

Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro é investigado por acusações de manipulação de dados e comercialização ilícita de joias da Presidência - Foto: Divulgação/Câmara Legislativa do Distrito Federal

Preso desde maio, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. A informação foi divulgada e confirmada pela colunista Andréia Sadi, do portal "G1", na tarde desta quinta-feira (07/09).

O acordo ainda não foi oficialmente aprovado; antes, precisa passar pelo Ministério Público Federal (MPF), que deve informar que condições e circunstâncias requer para o estabelecimento da delação. Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF) precisa homologar o acordo antes que ele passe a valer.

Relembre o caso:

Cid passou cerca de 10 horas na sede da PF durante o último dia 28 de agosto prestando depoimento sobre os casos pelos quais é investigado. Ele foi preso por acusações de fraudar dados relativos a vacinação contra Covid-19 na carteira de Bolsonaro e sua filha Laura, de 12 anos.

Desde então, seu nome foi associado a outras acusações. Entre elas, está a invasão de um hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a tentativa de trazer de maneira irregular algumas joias recebidas pelo Executivo da Arábia Saudita e um suposto esquema de comercialização de presentes recebidos pelo governo federal.

Até o momento da publicação desta notícia, a defesa de Mauro ainda não havia confirmado a informação. Um acordo de delação premiada acontece quando um réu decide colaborar com o Estado e a instituição que o acusa em troca de um benefício, para identificar comparsas ou provas ocultas sobre os crimes investigados.