PF cumpre mandado de busca contra ex-responsável por presentes presidenciais de Bolsonaro

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta sexta-feira (12), um mandado de busca e apreensão contra Marcelo da Silva Vieira, ex-responsável por receber presentes destinados à Presidência da República durante o governo Jair Bolsonaro. A operação está diretamente relacionada à investigação do caso das joias da Arábia Saudita enviadas como presente ao ex-presidente.

Marcelo atuava no Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH) da Presidência da República até janeiro deste ano, quando foi exonerado do cargo. Ele ocupava essa função desde o governo de Michel Temer (MDB) e era responsável por selecionar os itens que seriam incorporados ao acervo pessoal do presidente. Durante a ação de busca e apreensão realizada nesta sexta-feira, os agentes da PF apreenderam o celular de Vieira. Esse aparelho já havia sido solicitado pelos investigadores durante seu primeiro depoimento.

Vieira foi convocado a prestar depoimento na PF em relação ao caso das joias sauditas retidas no Aeroporto de Guarulhos, no mês passado. As joias, avaliadas em R$ 16,5 milhões, foram encontradas na bagagem de um assessor do Ministério de Minas e Energia, que teve sua bagagem retida pela Receita Federal por falta de declarações.

Durante seu depoimento, Vieira revelou que Bolsonaro e seu braço direito, o tenente-coronel Mauro Cid, participaram de uma ligação telefônica na tentativa de resgatar as joias sauditas. Essa ligação teria ocorrido no final do ano passado, com o objetivo de convencer o ex-membro do GADH a assinar um documento autorizando a incorporação dos bens apreendidos. Segundo Vieira, ele recusou-se a redigir esse documento.

A investigação continua em andamento para esclarecer todas as circunstâncias envolvendo o caso das joias da Arábia Saudita e a possível participação de Marcelo da Silva Vieira na situação. A Polícia Federal está empenhada em reunir evidências e esclarecer os fatos relacionados aos presentes destinados à Presidência da República durante o governo de Jair Bolsonaro.