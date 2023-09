Lula anuncia ajuda do governo federal para desabrigados do ciclone no RS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), anunciou, nesta terça-feira (05), que o secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Aparecido Wolff Barreiros, visitará as regiões do Rio Grande do Sul afetadas pela passagem do ciclone extratropical.

A declaração ocorreu durante a live semanal Conversa com o Presidente. “Amanhã, o chefe da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul. Nós estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário”, disse Lula.

Leia também:

➢ São Gonçalo promove passeio turístico pela cidade

➢ Bienal do Livro 2023: Conheça os autores da região que estarão no evento

O mandatário também prestou solidariedade ao povo gaúcho e pediu a “Deus que diminua a chuva porque as pessoas precisam ter paz, tranquilidade e sossego para continuar vivendo bem, trabalhando e curtindo a vida, como é de direito de todo mundo”.

O ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul na madrugada da última segunda-feira (04) deixou um rastro de destruição. Mais de 40 cidades do estado registraram algum tipo de estrago devido às chuvas fortes, e quatro pessoas morreram, de acordo com a Defesa Civil.

As vítimas do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul (RS) residiam nas cidades de Mato Castelhano, Passo Fundo e Ibiraiaras, três delas por ficarem presas em veículos e uma por descarga elétrica.

Entre os locais mais afetados pelas condições climáticas em questão, estão Passo Fundo, Serafina Corrêa, Taquari, Roca Sales, Vacaria e Cruz Alta.

A chuva extrema ocorreu como consequência da atmosfera instável devido a um centro de baixa pressão. Um rio atmosférico intenso trouxe muita umidade da Amazônia para o Rio Grande do Sul, junto a um corredor de vento em baixos níveis da atmosfera com ar quente. Apesar disso, o fenômeno de chuvas intensas não é atrelado ao ciclone.