Bienal do Livro 2023: Conheça os autores da região que estarão no evento

A contagem regressiva terminou! Comemorando seus 40 anos de existência, a Bienal do Livro do Rio está prestes a dar início a mais uma edição do evento, desta vez, com a premissa de ser ainda maior do que em 2021. O evento volta com novas palestras, novos estandes e novas oportunidades para que leitores e leitoras se apaixonem ainda mais pelo mundo dos livros.

Do dia 1º de setembro ao dia 10, o Riocentro, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, vai receber o maior festival de literatura, cultura e entretenimento do Brasil, e espera receber cerca de 600 mil pessoas durante os 10 dias de programação. Ao todo, serão mais de 300 autores nacionais e internacionais, mais de 500 marcas e mais de 200 horas de conteúdo, divididos em palestras, bate-papos, sessões de autógrafos, entre outros.

Com discussões relevantes e temas atuais, a Bienal é um momento em que autores de diferentes gêneros e lugares podem se reunir para trocar experiências, conhecer as tendências do mercado literário e atrair novos leitores, pois quem vai ao evento, sempre volta com alguma nova história para casa. E é o público que faz da Bienal um evento tão simbólico, pois é o momento em que antigos leitores se reconectam com o mundo dos livros, jovens se encantam por novas narrativas, e famílias ganham a oportunidade de refletir sobre temas que estão cada vez mais atuais na sociedade, como pautas sociais que trazem a desigualdade social, o racismo e a homofobia para debate.

Para a professora e escritora Liz Negrão, moradora de Niterói há 36 anos, estar na Bienal é uma honra, e vai muito além das vendas. “Eu quero sempre retornar, sempre que eu tiver a oportunidade estarei lá. Enquanto eu viver, eu vou escrever, então enquanto eu puder, e tiver saúde, estarei na Bienal. A sensação de retornar é sempre de muita felicidade.”, disse a autora do livro “Olhe para Dentro”.

Além disso, Liz afirmou que estar no evento como profissional é essencial para que os autores passem a conhecer mais sobre o mercado editorial, mas principalmente, sobre o público, que tem, cada vez mais, lotado os corredores do Riocentro.

“Nós temos a falácia de dizer que brasileiro não lê, e aí quando você encontra um evento desses, e você vê o quanto as pessoas leem e quantas estão ali, nas filas, para encontrar seus autores favoritos, quantas pessoas estão ali comprando livros novos, realmente lendo e vivendo a experiência dos livros, você vê que a educação está acontecendo no nosso país e a leitura está cada vez maior”, observou Liz, que entende que apesar do acesso à literatura ainda não ser para todos, também enxerga que dizer que o brasileiro não gosta de livros, é não conhecer eventos como a Bienal.

E é pensando em enaltecer a literatura nacional, e, acima de tudo, a literatura regional, e a fim de criar mais e mais leitores, que O SÃO GONÇALO preparou uma lista com alguns autores de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e Maricá, que estarão na Bienal do Livro do Rio 2023.

1º de setembro

Antônio Gatoburger - @gato_burger

O professor de arte gonçalense Antônio Carlos Junior, também conhecido como Antônio Gatoburguer, de 55 anos, desembarca na Bienal pela segunda vez com vários de seus livros. Ele, que é escritor de livros infantojuvenis, utiliza de suas habilidades artísticas para elaborar obras divertidas, educativas e cheias de brasilidade. Este ano, Antônio levará as seguintes obras para o evento: Gatoburger, Smoking Snakes, O Uso de Jogos na Educação, coleção Ossos, RPG Smoking Snake, entre muitos outros, e espera poder dar continuidade ao trabalho que já vem exercendo há muito tempo: criar novos leitores e inserir uma cultura positiva na vida das pessoas. Antônio Gatoburger estará presente em todos os dias da Bienal, no Pavilhão Verde, Rua X, estande 7.

Antônio estará em todos os dias da Bienal | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Celso Possas Junior - @celsopossasjr

O economista, escritor e editor niteroiense Celso Possas Junior, de 57 anos, é mais um dos artistas que estarão na Bienal para divulgar o próprio trabalho. Ele, que já participou do evento anteriormente em 2017 e 2019, retorna à Bienal com seus 14 livros publicados, mas com um foco especial em seu lançamento mais recente: “Mais Desafiador”. Neste livro, o segundo volume da série de suspense policial “Desafiador”, a policial Sara Vargas enfrenta um criminoso ainda mais genial, e tem que correr contra o tempo para encontrá-lo antes que ele faça a próxima vítima. Para Celso, a melhor parte de retornar ao evento é poder dar visibilidade ao seu trabalho, conquistar novos leitores e conhecer outros autores e mais sobre o mundo editorial.

Nesta edição, que celebrará os 40 anos da Bienal, o economista espera um evento forte, com muito público e muitas vendas, e por isso, estará expondo seus livros durante todos os dias na Bienal RJ. Celso estará no estande da Máquina de Livros, que dividirá o espaço com a Editora Itapuca, no Pavilhão Verde, rua T, número 18.

Celso estará expondo seus 14 livros publicados durante todos os dias de evento | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Eberton Ferreira - @eberton_ton

O quadrinista e designer gonçalense Eberton Ferreira, de 45 anos, chega à Bienal com uma lista de livros extensa. Cerca de 20 títulos produzidos pelo Estúdio Ton, criado por Eberton, distribuídos entre as séries ‘Causos’, ‘Xamã’, ‘Rede da Carne’ e ‘Os SE7E’. Os quadrinhos variam desde o gênero aventura, suspense, terror e super-heróis, e misturam as histórias fictícias com figuras conhecidas pelos brasileiros, muito famosas no folclore e nas lendas urbanas nacionais. Eberton, que já participou da Bienal RJ como artista convidado em edições anteriores, terá seu próprio estande pela primeira vez, onde ficará durante todos os dias do evento.

“É sempre um imensurável prazer poder estar em contato com os leitores e de fazer parte desse enorme movimento cultural. É muito importante para todo autor poder estar em feiras de grande porte como a Bienal, pois é ali que conseguimos alcançar e aumentar o nosso público divulgando a nossa arte”, revelou Eberton. Dentre as expectativas, uma meta: superar a marca das dez caixas vendidas na Bienal de SP do ano passado. Eberton Ferreira estará em todos os dias da Bienal, do dia 1 a 10 de setembro, no Pavilhão Verde, rua X - na Área dos Artistas Independentes - estande AL12.

Eberton Ferreira é o criador do Estúdio Ton, que publica seus quadrinhos e histórias recheadas de brasilidade | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Paulo Alves - @turmadoguarana



Pela primeira vez, a Turma do Guaraná será divulgada na Bienal do Livro pelo seu criador, o desenhista Paulo Alves, de 56 anos. Na série de HQs, que já está em sua quinta edição, Paulo, que é morador de Itaboraí, conta as aventuras dos personagens em Lindópolis, a cidade incrível. O desenhista e escritor da Turma do Guaraná espera que, com a participação no evento, mais e mais pessoas possam conhecer os seus personagens e se encantem pelos quadrinhos. Paulo estará no evento no dia 1º, e nos dias 3 a 10 de setembro, pela Editora Afeto, no estande do Grupo Gaia, número 22, rua Q do Pavilhão Verde.

Paulo é o criador da "Turma do Guaraná", uma série de quadrinhos que, pela primeira vez, será exposta na Bienal | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

2 de setembro

Flávia Joss - @flaviasjoss2_

Nos dias 2 e 9 de setembro, a professora e escritora gonçalense Flávia Joss, de 48 anos, irá a Bienal para divulgar os três livros que têm publicados: “Histórias & Memórias”, “Desalinho Ensaios Poéticos” e “Canções para Desviver”. “Histórias & Memórias" é um livro de crônicas que passeia pelas lembranças e reflexões da autora, que é professora há 29 anos. Já “Desalinho Ensaios Poéticos” e “Canções para Desviver”, são livros de poesias, que passeiam por diversos temas.

Pela primeira vez como escritora no evento, Flávia está muito feliz em participar, mas tenta se afastar de expectativas irreais: “Acredito que seja o sonho de todo escritor participar de um evento como esse. Apesar da emoção, tenho os pés no chão, pois ainda estou construindo minha trajetória como escritora. Quero conhecer pessoas, divulgar meu trabalho e, de quebra, vender alguns livros.”, revelou Flávia.

A autora participará de dois dias da Bienal, cada um em um estande. No dia 2 de setembro, Joss estará no estande da Tag Tuthor, número 20, na rua U do Pavilhão Verde, para uma sessão de autógrafos a partir das 15h. Já no dia 9, a escritora também fará uma sessão de autógrafos a partir das 15h, mas desta vez, no estande da Tocando com Palavras, editora que publicou o primeiro livro de Flávia, no número 21 da rua U do Pavilhão Verde.

Além de escritora, Flávia é professora há 29 anos | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Liz Negrão - @liznegrao

A professora de inglês e escritora, Liz Negrão, de 36 anos, nascida em São Gonçalo, mas moradora de Niterói durante toda sua vida, vai estar em mais uma edição da Bienal do Livro do Rio, nos dias 2 e 3 de setembro. Desde que se profissionalizou como escritora, Liz participa de todas as edições que consegue, e conta, com orgulho, sobre a sensação que sente ao participar da Bienal.

“É uma sensação de pertencimento, de missão cumprida e de muita satisfação e felicidade, porque qualquer pessoa que escreva, ela quer chegar na Bienal, quer chegar em algum evento grande assim, para poder expor seu trabalho, para poder encontrar leitores, pra poder mostrar a sua arte para outras pessoas. A Bienal recebe pessoas do Brasil inteiro, então é a nossa oportunidade de mostrar nosso trabalho pro Brasil e para o mundo.”

Este ano, Liz, que é organizadora de algumas antologias da Editora Itapuca, chega ao evento com alguns livros com textos dela e organizados por ela, mas seu principal trabalho de divulgação será o seu livro solo mais recente, “Olhe para Dentro”. Nesta obra, a escritora traz, através de uma poesia contemporânea, uma prosa poética e curta, em que escreve sobre tudo: cotidiano, relacionamentos, a busca do próprio eu, e o seu lugar como mulher no mundo.

O livro, que tem poemas de 2019 a 2022, foi escrito grande parte em um contexto pandêmico, e por isso, aborda um amadurecimento necessário diante da vida. Agora, a escritora retorna para mais um ano de Bienal, e estará presente no evento nos dias 2 e 3 de setembro, no estande da Máquina de Livros, no Pavilhão Verde, rua P, número 18, como representante da Editora Itapuca.

A escritora Liz Negrão é também professora e organizadora de diversas antologias da Editora Itapuca | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Clara Artemis - @claraartemisautora

Clara Artemis nasceu na década de 80 em São Gonçalo e desde então vive na cidade. Começou a sentir afinidade com o meio literário desde nova, e foi na adolescência que começou a escrever, ainda sem publicar seus trabalhos. Desde os 12 anos teve seus encantos com livros como de Agatha Christie e Edgar Allan Poe e mais para frente acabou variando cada vez mais os estilos literários que procurava. Com vários livros publicados, a autora, que é referência na literatura LGBTQI, fará uma sessão de autógrafos exclusiva, no dia 2, a partir das 18h. Ela estará no estande da Tag Tuthor, no Pavilhão Verde, rua U, número 20.

Escritora Clara Artemis | Foto: Divulgação

4 de setembro

Ruan Victor - @desenhistaruan

Autor do herói brasileiro Bombeiro Mascarado, Ruan Victor é figura conhecida na cena literária local quando o assunto é HQ. Esta será a quarta edição da Bienal desde que participou pela primeira vez com o personagem que criou. Ele estará numa sessão de autógrafos a partir das 17h, no estande da Prefeitura do Rio 'Paixão de Ler', no Pavilhão Verde. Estande P11/Q10.

Ruan Victor, criador do Bombeiro Mascarado | Foto: Divulgação

6 de setembro

Pedro Garrido - @pedrogarridos

No dia 6 de setembro, o escritor e pedagogo Pedro Garrido, de 36 anos, chega ao evento com o livro “Sarau AfroIndígena”, uma antologia organizada em sua primeira edição com Valéria Assis e Adriano Alvarenga, que conta com diversos autores. A coletânea tem como base um projeto social literário em que alunos e professores de escolas públicas, além de outros autores do cenário literário se unem para publicar seus textos, como uma iniciativa de incentivo à escrita e à produção literária. Pedro, que é natural de Paraíso, em São Gonçalo, participará da Bienal pela primeira vez, e já estreia em grande estilo: com uma sessão de autógrafos, juntos dos outros autores da coletânea. “Eu não tinha expectativas de participar este ano, por causa da rotina de trabalho e do alto custo para autores independentes, então fiquei surpreso com a notícia de que estaria no evento por causa da coletânea. É a certeza de que estou no caminho certo como autor e é extremamente gratificante fazer parte do cenário literário em um dos maiores eventos do país.”, disse o pedagogo orgulhoso. Pedro estará no evento no dia 6 de setembro, no estande 26, rua Q, no Pavilhão Verde.

Pedro estará no sexto dia de evento divulgando o livro "Sarau AfroIndígena", em que foi um dos escritores | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

7 de setembro

Rodrigo Santos - @bardorodrigosantos

Para o escritor e roteirista gonçalense, Rodrigo Santos, de 47 anos, a relação com a Bienal existe desde 2005, primeira vez em que foi ao evento como escritor. Desde então, Rodrigo vai a todas as edições, e acredita ser muito importante que os autores se vejam inseridos nesse cenário.

“Acho um evento importante para o autor, principalmente para se ver inserido nesse cenário que muitas vezes é hostil para o artista que não nasce em berço de ouro. Nesses anos todos, já autografei, lancei livros e palestrei na programação principal, mas comecei "pirata", declamando nos corredores e vendendo meu livro de forma autônoma (e escondida).”, disse o roteirista.

Neste ano, Rodrigo chega à exposição com duas obras: “Carcará”, um livro de contos publicado pela Editora Malê, e “Fogo nas Encruzilhadas”, um romance policial lançado pela Editora Periferias. Por esse motivo, no dia 7 de setembro, Rodrigo fará duas sessões de autógrafos, uma para cada livro, em dois estandes diferentes. Às 10h, o autor participará de um bate-papo com os leitores e distribuirá autógrafos do livro ‘Carcará’ no Pavilhão Verde, rua P, número 33. Já às 16h30, Rodrigo estará em outro estande autografando o livro “Fogo nas Encruzilhadas”, mas ainda não foram divulgadas mais informações sobre a dinâmica. Sua expectativa para essa edição histórica da Bienal, é que “seja, mais uma vez, um grande encontro entre autores e seus leitores. Que cada escritor saia de lá com a certeza de que, apesar de tudo, ainda vale a pena produzir literatura neste país.”.

Rodrigo tem diversos livros publicados, e frequenta a Bienal desde 2005, quando ainda estava no início de sua carreira como escritor | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

8 de setembro

Elizabete Pereira - @silvabete55

Elizabete Pereira, de 66 anos, é uma professora aposentada de São Gonçalo, que, pela primeira vez, estará como autora no evento. Ela é autora solo de 'Muitas formas de Amar' e 'Amores e Saudades'. Também conhecida pelo apelido, Bete estará na Bienal no dia 8 de setembro, divulgando o livro de poesia “Sarau”, uma coletânea idealizada pelo curador Marcelo Aceto, que reúne autores de todo o Brasil. A obra será lançada no evento pela Editora Litteris, e estará disponível no Pavilhão Verde, Rua U, número 14. Para Bete, participar da Bienal é um sentimento indescritível, um misto de alegria, ansiedade, expectativa e curiosidade e disse: “Estou ansiosa para ser reconhecida como escritora e enaltecer o nome da minha cidade, São Gonçalo”.

Bete faz parte do livro "Sarau", uma coletânea de textos que reúne autores de todo o Brasil | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Patrícia Schunk - @patriciaschunk

A professora de 38 anos, Patrícia Schunk, estará na Bienal nos dias 8 e 9 de setembro, para divulgar seu livro infanto-juvenil “Descobrindo a Cor de Dentro”, que conta a história do menino Gabriel e sua professora, Alice. Através de uma atividade na escola, Gabriel faz uma descoberta muito importante, que muda sua vida e suas atitudes, e mostra o quanto a admiração por alguém, influencia a forma como a enxergamos.

Apesar de já ter participado do evento na edição anterior, realizada ainda em meio à pandemia, desta vez, a experiência de Patrícia será completamente diferente. “Pela primeira vez terei meu livro sendo exposto e vendido todos os dias do evento. Estou com boas expectativas, na esperança de que os governos estadual e municipal invistam em professores e estudantes, para que tenham poder de compra de obras literárias. Além disso, espero que o público volte a ser o de antes da pandemia, e que todos curtam muito esse evento riquíssimo. Estarei lá plena de felicidade divulgando meu trabalho e incentivando a leitura entre os visitantes.”, disse a professora.

Patrícia, que trabalha como professora 40 horas por semana, estará presente no evento apenas nos dias 8 e 9 de setembro, e no dia 8, fará um momento de interação com os leitores às 16h. A autora ficará no estande da Tag Tuthor Books, número 20, na rua U do Pavilhão Verde.

Patrícia já participou da Bienal anteriormente, mas desta vez, espera um evento com ainda mais força | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

9 de setembro

Renata Toledo - @renatatoledofj

Renata Toledo, de 45 anos, é uma jornalista e escritora gonçalense, que estará na Bienal no dia 9 de setembro, com o livro “Dor que Não Tem Nome”, um livro de 26 contos protagonizados por mulheres cis e trans, que relatam dores causadas por abusos, ausências e preconceitos. A obra, que não é uma leitura leve, é necessária em uma época em que mulheres clamam por sobrevivência. Renata faz parte do Coletivo Gonçalense Escritoras Vivas e foi em uma das conversas do grupo que uma outra autora falou sobre a proposta que havia recebido e a jornalista viu uma oportunidade de levar o seu trabalho para a Bienal. Assim, a escritora chega ao evento, pela primeira vez como autora, com grandes expectativas e muito animada por fazer parte desta edição histórica, que comemora os 40 anos da Bienal.

“Para ser sincera, não imaginava que um dia estaria vendendo e autografando o meu livro em um dos eventos de literatura mais relevantes do mundo. Falo isso, não por ter síndrome de impostora, mas sim porque conheço inúmeros escritores que estão na estrada há muito tempo e nunca passaram perto da Bienal. Então, me sinto privilegiada por poder fazer parte de um evento tão grandioso com o meu primeiro livro ‘Dor que Não Tem Nome’.”, contou Renata. A jornalista estará no estande da Tag Tuthor, no número 20, rua U do Pavilhão Verde, a partir das 18h.

Renata Toledo é jornalista e autora do livro "Dor que Não Tem Nome", que será vendido na Bienal | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Roberta Souza - @autora.robertadesouza

Nascida em Niterói, mas moradora de Maricá, a escritora e jornalista Roberta Pereira, de 42 anos, chega à Bienal com o seu sétimo lançamento, o livro “Exposed - A Biografia de Cassiana Costa” no dia 9 de setembro, a partir das 17h. Na obra, publicada pela Editora Afeto, a autora conta a história de como a atriz pornô Cassiana Costa, que teve sua intimidade invadida, roubada e divulgada, fez de um limão, uma limonada.

Segundo Roberta, que lançou todos os seus livros, desde 2013, com editoras na Bienal, participar do evento é sempre uma experiência única, e está animada para apresentar a nova obra para o público. Roberta estará no estande do Grupo Gaia, no Pavilhão Verde, Rua Q, número 22, a partir das 17h do dia 9 de setembro.

"Exposed - A Biografia de Cassiana Costa" é o sétimo livro da jornalista Roberta Souza | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

10 de setembro

Deise Pontes - @deisep68

Já no último dia de Bienal, a técnica de contabilidade e escritora gonçalense, Deise Pontes, de 55 anos, estará no evento com o seu livro de contos “Teodora Mendes e outras Mulheres”, uma coletânea de histórias que tratam de pautas sociais como sexismo, racismo e relacionamento abusivos, sempre a partir da ótica do protagonismo feminino.

Segundo Deise, que nunca foi ao evento, nem mesmo como visitante, há um ano atrás, ela nem se imaginava como escritora, e hoje, estará presente em um dos maiores eventos de literatura do mundo. “É uma emoção incrível, principalmente quando é o primeiro livro. É a oportunidade de projetar a minha imagem, fortalecer laços e crescer como profissional da área. Um empoderamento de ser vista e lida por pessoas do mundo todo.”, contou a técnica. Deise estará no estande da Tag Tuthor, no Pavilhão Verde, rua U, número 20, no dia 10 de setembro, a partir das 15h.

Essa será a primeira vez de Deise na Bienal, tanto como autora, quanto como visitante | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Cleia Nascimento - @cleia_escritora



Também pela primeira vez no evento, a escritora e poeta Cleia Nascimento estará com seu primeiro livro infantil 'Mamãe, brinca comigo?', publicado pela editora Litteris, na Bienal do Livro. Cleia Nascimento, de 44 anos, é natural de Brasília, mas desde a infância mora em São Gonçalo, onde trabalha como professora de Língua Portuguesa e Língua Espanhola há 25 anos na rede municipal e há 16 na rede estadual. A escrita sempre fez parte de sua vida, principalmente pela profissão de educadora. Ela estará no estande da Litteris, no Pavilhão Verde, rua V, número 14h, a partir das 14h30.

Cleia e seu filho, Carlos Henrique, que foi o responsável pelas ilustrações do livro | Foto: Divulgação

