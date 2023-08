Governador do Rio se encontra com estudantes de Harvard e destaca projetos e avanços no estado

Durante encontro com estudantes brasileiros da Universidade de Harvard, em Boston, o governador Cláudio Castro destacou o atual cenário econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. O bate-papo com alunos de cursos de graduação, pós-graduação e mestrado, que fazem parte da Associação de Estudantes e Escolas de Harvard, aconteceu na noite de terça-feira (29).



"O Rio é um estado promissor. Temos avançado e recuperado a credibilidade internacional. Hoje, somos uma das economias mais dinâmicas do Brasil, e voltamos a atrair empresas de todo o mundo. Todo esse trabalho tem garantido que sejamos hoje um dos três estados que mais têm gerado empregos formais e criado novas empresas", disse Cláudio Castro.

Foto: Divulgação/Rogério Santana

No encontro, o governador contou sobre os desafios de reconstruir o Rio de Janeiro, que passava por uma crise financeira e política, agravada pela pandemia da Covid-19. Um dos grandes projetos que colaborou para o retorno do desenvolvimento fluminense foi a concessão dos serviços de saneamento.



"A histórica concessão garantiu, além da melhoria da qualidade dos serviços para a sociedade, recursos aos cofres públicos para a realização de obras de infraestrutura, saúde, educação, segurança e mobilidade. Atualmente, são mais de 830 ações e R$ 17 bilhões de investimentos por meio do programa PactoRJ", resumiu.

Queda da criminalidade

Castro também apresentou aos universitários os investimentos em segurança pública, que chegaram a mais de R$ 1 bilhão nos últimos anos. Os focos são tecnologia e aperfeiçoamento da estrutura das polícias Civil e Militar, com a aquisição de câmeras corporais para agentes, compra de equipamentos e implantação de centros de treinamento e de inteligência.

"O resultado é a redução expressiva de crimes contra a vida. O indicador estratégico Letalidade Violenta, por exemplo, diminuiu 33% no mês de julho, registrando o menor número de vítimas para o mês desde 1991. Além disso, as forças de segurança retiraram das mãos dos criminosos mais de 500 armas", explicou.

Modernização dos serviços públicos

As políticas públicas desenvolvidas por meio do uso de tecnologia também foram tema da reunião. Para implementar o Governo Digital, o Estado do Rio tem investido em sistemas e programas que desburocratizam os processos e reduzem os custos e tempo para o cidadão. Atualmente, 2.300 serviços estão disponíveis no portal do governo. Além disso, para atingir a meta de ser um estado 100% informatizado, foi criada a Secretaria de Transformação Digital.

Universitários aprovam bate-papo

Estudante de Governo e Economia, o carioca Lucas Moreno, de 19 anos, elogiou a troca de ideias com Cláudio Castro.

"Foi muito bom ter a oportunidade de estar com o governador do meu estado. Foi uma experiência bem proveitosa, onde pude escutar e entender sobre os projetos do governo", contou.

Os secretários de Governo, Bernardo Rossi, de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, e de Gabinete do Governador, Rodrigo Abel, e o subsecretário de Comunicação Social, Igor Marques, além da deputada Laura Carneiro, também participaram do encontro.