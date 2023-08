Investimentos da Petrobras são apresentados a parlamentares no Rio

Os investimentos no projeto Gaslub em Itaboraí foram apresentados pelo diretor de Produção Industrial da Petrobras, Willian França, a parlamentares no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (28). O Gaslub vai gerar aproximadamente 15 mil empregos diretos, sem contar os indiretos que devem ser gerados a partir da demanda.

De acordo com Willian França, a Petrobras já estuda ampliar os investimentos no projeto.

"Atualmente duas mil pessoas estão empregadas nesta fase do empreendimento. Mas cada etapa vai gerar novas oportunidades", explicou o diretor de Produção Industrial da companhia.

A deputada estadual Zeidan falou sobre a importância do empreendimento para Itaboraí e região.

"Estive em Brasília com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates e os deputados federais do Rio e temos que acompanhar de perto e esclarecer cada etapa deste empreendimento em Itaboraí que vai gerar milhares de empregos. Queremos a nossa população também qualificada para os postos de trabalho que já estão sendo gerados. Atualmente são dois mil, mas outras etapas e oportunidades também estão por vir e vamos buscar que a qualificação priorize os nossos jovens e moradores de Itaboraí e região que precisam de emprego e renda", declarou a parlamentar.

Já Dimas Gadelha, também do PT, falou sobre os investimentos federais.

"O governo federal está compromissado com o Estado e com nossa região, investimentos que vão gerar oportunidades e principalmente desenvolvimento. A retomada do Comperj, assim como da indústria naval vai trazer um novo rumo para o Estado do Rio de Janeiro", afirmou Dimas Gadelha.

A reunião contou ainda com o deputado federal Washington Quaquá e as deputadas estaduais Elika Takimoto e Veronica Lima.