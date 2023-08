Governo do Estado realiza obras de infraestrutura e reforma no conjunto habitacional do Morro do Preventório

Treze anos após a inauguração do conjunto habitacional do Morro do Preventório, em Charitas, na Zona Sul de Niterói, o Governo do Estado, por meio da Emop-RJ (Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro ), executa melhorias de infraestrutura e reforma nos prédios. O foco das intervenções é preservar a tão sonhada moradia de 248 famílias de uma das maiores comunidades da cidade. São investidas nas obras aproximadamente R$ 8 milhões.

"Quero que o nosso governo seja reconhecido por ações e não por promessas. Viemos ao Morro do Preventório com a intenção de cuidar de cada uma dessas pessoas, mostrando que elas não serão esquecidas e que são importantes para nós. Um lar traz dignidade", declarou o governador Cláudio Castro.

Entre os serviços realizados pela Emop, estão: revitalização de cobertura; recuperação de esquadrias e gradis e instalações elétricas; pintura de fachadas; recuperação de pisos; e manutenção da rede de esgoto. Dos 14 blocos do condomínio residencial, sete já estão com as obras concluídas. A previsão de término é para outubro deste ano.



"Quando chegamos aqui encontramos esgoto a céu aberto, passando dentro do próprio empreendimento. Nós canalizamos e fizemos um fechamento, para que os moradores não tenham contato direto com o esgoto", disse a fiscal da obra, Caroline Santos.

Paulo Marinho, morador do Morro do Preventório há 40 anos, diz que sua vida foi transformada após a construção do conjunto habitacional. Por isso, a preservação e revitalização do espaço é tão necessária.

Obras de infraestrutura e reforma no conjunto habitacional do Morro do Preventório | Foto: Divulgação/ Luis Cláudio Alvarenga

"Morava na parte alta da comunidade e minha vida era precária. Há 17 anos, perdi uma casa devido a um deslizamento de rocha. Depois da construção desse conjunto, nossa qualidade de vida melhorou cem por cento. Temos acesso fácil a transporte público e escolas, e não temos mais medo de perder a nossa casa a qualquer momento", contou o porteiro Paulo Marinho.

Economia local

A história do conjunto habitacional é escrita e vivida pelos próprios moradores da comunidade. Para fortalecer a economia local, a mão de obra das intervenções vem da própria região. A obra conta com 26 funcionários, sendo 20 deles do Morro do Preventório. O serviço é executado de maneira circular. Ao todo, 40 trabalhadores da comunidade prestaram algum tipo de serviço.

Para Marcos Figueiredo, gerente do 9° Departamento de Manutenção da Emop, a utilização da mão de obra local agrega valor à comunidade.

"Essa é a oportunidade que temos de fazer com que os próprios beneficiários, diretos ou indiretos, trabalhem na obra. Isso favorece a economia local, fazendo com que esses moradores tenham sua profissão reconhecida", explicou.

Dos 14 blocos do condomínio residencial, sete já estão com as obras concluídas | Foto: Divulgação/ Luis Cláudio Alvarenga

Morador do Morro do Preventório há 30 anos, Emerson Romano, que trabalha nas obras de infraestrutura do conjunto, viu na vaga de emprego uma boa fonte de renda para sua família.

"Esse trabalho apareceu na hora certa. Eu estava meio endividado. Sou servente de obras e essa pandemia abalou os meus serviços. Agradeci a Deus, quando surgiu essa oportunidade de trabalho", contou Emerson.