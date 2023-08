IFF de Itaboraí será referência no ensino de energia e sustentabilidade

O deputado federal Dimas Gadelha (PT) esteve visitando a instituição ao lado do reitor, Jefferson Manhães de Azevedo, e do diretor geral da unidade, Vicente Oliveira - Foto: Divulgação/Assessoria Dimas Gadelha

O deputado federal Dimas Gadelha (PT) esteve visitando a instituição ao lado do reitor, Jefferson Manhães de Azevedo, e do diretor geral da unidade, Vicente Oliveira - Foto: Divulgação/Assessoria Dimas Gadelha

A unidade do Instituto Federal Fluminense (IFF) instalado em Itaboraí já prepara sua inauguração, o que deve ocorrer ainda este ano, pelo presidente Lula. Embora já esteja funcionando, a instituição de ensino é a única que tem temática voltada para o eixo energia e sustentabilidade.



O deputado federal Dimas Gadelha (PT) esteve visitando a instituição ao lado do reitor, Jefferson Manhães de Azevedo, e do diretor geral da unidade, Vicente Oliveira, e identificou algumas necessidades para que o IFF funcione em sua capacidade total, incluindo laboratórios diversos.

Em pleno funcionamento, o instituto atenderá não apenas os moradores de Itaboraí, mas também de cidades como São Gonçalo, Tanguá, Rio Bonito, Magé, Cachoeiras de Macacu e Guapimirim, entre outras.

"O espaço do IFF é excelente e poderá abrigar vários cursos técnicos e profissionalizantes que garantirão a formação de nossos jovens e adultos para o mercado de trabalho. Estou comprometido com a instituição em indicar emenda parlamentar para auxiliar na montagem de laboratórios e na infraestrutura geral da unidade", declarou o deputado Dimas Gadelha, após visitar as instalações da unidade, incluindo os laboratórios de química, eletrônica e de robótica.



Leia também

São Gonçalo registra menor índice de violência em 20 anos

Morador de SG, sobrinho de líder quilombola executada na Bahia pede justiça

De acordo com o reitor do IFF, Jefferson Manhães, a unidade é um braço da educação tecnológica. "Temos uma vocação nessa região para a energia e a sustentabilidade. Atualmente temos cursos de eletrotécnica, automação, informática e química, além de ambiente e sustentabilidade e instalador fotovoltáico. São 250 alunos presenciais e outros 700 alunos a distância. Mas nossa capacidade total será muito maior quando as instalações e laboratórios estiverem completos. Nossa preocupação é em atender, principalmente, jovens e adultos que queiram se qualificar em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho", ressaltou o reitor.