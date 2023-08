Governo de SP pode anistiar multas por não uso de máscaras

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), pode enviar a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) um projeto de lei para anistiar quem foi multado pelo não uso de máscara facial durante a pandemia no estado. A medida, caso avance, pode beneficiar Bolsonaro que acumula quase R$ 1 milhão em multas. As informações são de O Globo.

Segundo informações, o governador teria prometido para deputados da base do governo que enviaria o projeto há cerca de quatro meses. No entanto, até o momento, não há nada com o tema, de autoria do executivo, em tramitação na casa.

De acordo com O Globo, há no momento, dois projetos na Alesp que tratam de anistias fiscais pelo não uso de máscaras durante a pandemia. No entanto, por se tratar de uma renúncia de receita pelo estado, é necessário que o tema seja tratado pelo executivo estadual.

Medida pode beneficiar Jair Bolsonaro

Com um dívida de R$ 936.839,70 por não usar máscaras de proteção durante atos públicos em São Paulo, o ex-presidente Bolsonaro pode se tornar um dos grandes beneficiados pela possível medida do governo de SP.

Além dele, seu filho Eduardo Bolsonaro (PL) é outro que tem dívidas por não usar a proteção.