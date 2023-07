Com dores, Lula passa por procedimento médico em São Paulo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), passou por um procedimento médico na manhã deste domingo (23/07) para tratar de um quadro de dores nos quadris. Ele esteve na unidade do Hospital Sírio-Libanês da capital de São Paulo, mas deixou o hospital ainda neste domingo (23/07).

Segundo sua assessoria, o chefe do Executivo, que tem 77 anos, já tinha uma visita ao Hospital marcada para realizar exames de rotina. Seu quadro de artrose, no entanto, fez com que precisasse passar por um procedimento de infiltração para aliviar as dores recorrentes.

O procedimento foi bem-sucedido e Lula deixou a unidade para visitar São Bernardo do Campo, também em São Paulo, onde participa do evento de aniversário da organização que deu início a sua carreira como político, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.