Alerj coleta 150 kg de tampas plásticas para serem transformadas em cadeiras de rodas

A campanha de coleta de tampas plásticas, realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), por meio da Comissão de Defesa do Meio Ambiente e da Subdiretoria-Geral de Cultura, já contabilizou aproximadamente 150 kg de material recolhido, em sua primeira fase. Por conta do êxito da iniciativa, que iria até o último dia 30 de junho, em celebração ao mês do Meio Ambiente, a coleta foi prorrogada e poderá se tornar definitiva.

A campanha foi iniciada em 05 de junho passado, Dia Mundial do Meio Ambiente, e as tampinhas recolhidas têm sido encaminhadas à Associação One By One. Essa ONG - que auxilia crianças com deficiência física, motora ou neurológica e em situação de vulnerabilidade social - recicla as tampas e as converte em cadeiras de rodas para doação. A cada três mil tampinhas coletadas é possível confeccionar uma cadeira.

De acordo com o presidente da Comissão, deputado Jorge Felippe Neto (Avante), depositar tampinhas nos pontos de coleta tornou-se um hábito entre os funcionários da Casa e visitantes. Segundo ele, isso motivou a prorrogação da campanha, que, além de não ter uma data para encerrar, poderá se tornar permanente.



"O hábito de separar tampinhas de garrafa plástica para ajudar projetos sociais se alastrou pelo Brasil e essa Casa não poderia ficar de fora. Cada tampinha coletada mostra a compreensão de todos da importância para o planeta do descarte adequado, sem falar na possibilidade de serem transformadas em recursos para entidades assistenciais", afirmou o parlamentar.



O Edifício Lúcio Costa, sede da Alerj - localizado na Rua da Ajuda, nº 5 - permanece disponível para receber tampinhas plásticas com coletores colocados nas entradas do prédio. Também são aceitas tampas de amaciante e sabão líquido.

No momento, a segunda remessa de tampinhas está sendo recolhida e a expectativa é de superar o número coletado durante a primeira fase.