Festival Sesc de Inverno 2023 divulga as primeiras atrações

Foram divulgadas as primeiras atrações já confirmadas do 21º Festival Sesc de Inverno, um dos maiores eventos culturais multilinguagem do país, que vai acontecer de 15 a 30 de julho, em 17 localidades do estado do Rio de Janeiro, tendo como cidades-polo Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, na Região Serrana. O evento tem o apoio das prefeituras e dos sindicatos varejistas locais.

Entre as atrações musicais deste ano, o Festival terá shows de Fafá de Belém, Simone, Vanessa da Mata, Mart’nália, Paulinho Moska, Luedji Luna, Ed Mota e Terreirada Cearense. Outros nomes serão divulgados em breve.

Estão confirmadas também as peças teatrais "O pior de mim", com a atriz Maitê Proença, e "A Lista", com as atrizes Lília Cabral e sua filha Giulia Bertolli. Veja abaixo as datas e locais de apresentação.

A programação gratuita ou a preços populares do Festival Sesc de Inverno envolve, além de música e teatro, espetáculos de dança, literatura, cinema, circo e artes visuais. Em breve, serão disponibilizados os ingressos para venda e retirada, além da divulgação de outras novidades sobre a programação no site www.festivalsescdeinverno.com.br.

Em 2023, o tema do festival é “Entrelaçar”, conceito inspirado no movimento original da natureza. Visualmente, ele foi traduzido nas linhas encontradas na natureza e na atividade humana, como o DNA, as raízes das árvores e os circuitos eletrônicos, representando passado, presente e futuro.

Na programação, o conceito celebra a mistura entre linguagens artísticas, a interação entre artistas e público e a reunião de nomes consolidados da cena artística nacional e as revelações. Origem, futuro e território são as tônicas desta edição, e a curadoria do Festival busca valorizar experiências e práticas culturais atentas às travessias que nos constituem; ao mesmo passo, conectá-las às coexistências do presente.

Confira as atrações já confirmadas:

MÚSICA

- 15/07, às 21h – Mart’nália

Sesc Grussaí, em São João da Barra

- 16/07, às 20h – Fafá de Belém

Centro Cultural Sesc Quitandinha (CCSQ), em Petrópolis

- 16/07, às 20h – Ed Motta

Praça Santos Dumont, em Búzios

- 22/07, às 20h – Mart’nália

Praia do Forte, em Cabo Frio

- 22/07 às 21h – Simone

Nova Friburgo Country Clube

- 22/07, às 21h – Paulinho Moska

Praça Robson Siqueira Nunes, em Tanguá

- 23/07, às 20h – Mart’nália

Beira Rio, em Barra de São João

- 23/07, às 21h – Paulinho Moska

Centro de Convenções General Sombra, em Vassouras

- 23/07, às 20h – Vanessa da Mata

Praça Olímpica, em Teresópolis

- 29/07, às 21h – Simone

Beira Rio, em Três Rios

- 29/07, às 21h – Vanessa da Mata

Nova Friburgo Country Clube

- 29/07, às 20h – Luedji Luna

Parque de Itaipava, em Petrópolis

- 29/07, às 21h – Ed Motta

Praça São Pedro, em Rio das Ostras

- 30/07, às 20h – Terreirada Cearense

Parque de Itaipava, em Petrópolis

- 30/07, às 20h – Vanessa da Mata

Praça São Pedro, em Rio das Ostras

TEATRO

- 14/07, às 20h – "O pior de mim", com Maitê Proença

Nova Friburgo Country Clube

- 22/07, às 19h30 – "A lista", com Lília Cabral e sua filha Giulia Bertolli.

Sesc Teresópolis

- 23/07, às 18h – "A lista", com Lília Cabral e Giulia Bertolli

Centro Cultural Sesc Quitandinha (CCSQ), em Petrópolis

- 28/07, às 20h – "O pior de mim", com Maitê Proença

Teatro Sesc Rosinha de Valença

Confira as cidades/localidades que receberão o Festival Sesc de Inverno 2023

Petrópolis

Teresópolis

Nova Friburgo

Itaipava (Petrópolis)

Barra de São João (Casimiro de Abreu)

Búzios

Cabo Frio

Casimiro de Abreu

Grussaí (São João da Barra)

Penedo (Itatiaia)

Porciúncula

Rio das Ostras

Sana (Macaé)

Tanguá

Três Rios

Valença

Vassouras