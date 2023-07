Tanguá receberá nova unidade do Café do Trabalhador

Após o grande sucesso do Café do Trabalhador no Centro da cidade, onde mais de 30 mil refeições já foram servidas à população desde o início de seu funcionamento, Tanguá receberá, nesta quinta-feira (6), uma nova unidade do programa, que fornecerá café da manhã composto por pão com manteiga, fruta e café ou leite por apenas 50 centavos.

O novo ponto de atendimento funcionará na Praça da Juventude, na Av. Pref. João Batista Cafaro, em frente ao CRAS do bairro da Ampliação, nos dias úteis a partir das 5h. O prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, comemorou a chegada da nova unidade.

Leia também:

➢ Festival Sesc de Inverno 2023 divulga as primeiras atrações

➢ Julho começa com 2.285 vagas de emprego e estágio no Rio

“Essa é uma grande conquista para todos nós. Sabemos das dificuldades de quem sai cedo de casa para garantir o sustento, e ter essa nova unidade desse programa tão importante em um local de grande circulação representa um grande avanço para que nossa população tenha condições dignas”, disse o prefeito.



O Café do Trabalhador é fruto da parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, com objetivo de fornecer a refeição mais importante do dia a preço popular de R$ 0,50 para trabalhadores, estudantes e idosos.