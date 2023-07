Governo está autorizado a instalar Poupatempo em Miracema

O município de Miracema, no Noroeste Fluminense, pode ganhar uma unidade do Poupatempo. É o que determina a Lei nº 10.054/23, de autoria do ex-deputado Renato Cozzolino, que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada na edição extra do Diário Oficial da última quinta-feira (06/07).

Leia também:

➢ Arraiá de Maricá 2023: Lucas Lucco se apresenta no palco de Itaipuaçu neste fim de semana

➢ Obras do MUVI estão a todo vapor no Patronato, São Gonçalo

O Executivo deverá regulamentar a medida por decreto. O Poupatempo é um programa do Governo do Estado para facilitar a retirada de diversos documentos pelos cidadãos.

“A população miracemense e dos municípios vizinhos aguardam ansiosamente pela instalação de uma unidade do Poupatempo, motivo pelo qual, inclusive, a Prefeitura Municipal e alguns empresários do município estão dispostos a oferecer um imóvel para que esse projeto possa ser implantado na localidade”, afirmou o ex-parlamentar.