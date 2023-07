Lei Vini Jr., proposta por deputado gonçalense, é sancionada

Foi sancionada nesta quarta-feira (05/07) a Lei Vini Jr., política estadual de combate a ataques racistas em partidas esportivas aprovada no início do mês passado. Proposto pelo deputado estadual Prof. Josemar (Psol), ex-vereador de São Gonçalo, o projeto foi assinado pelo Governo do Estado no Maracanã, em cerimônia que contou com a presença do jogador gonçalenses que dá nome à lei.

A lei 10.053/23 estabelece medidas para lidar com casos de condutas racistas durante jogos esportivos. Uma das determinações da lei é o encerramento total da partida em caso de conduta racista como a sofrida por Vinícius Jr. no final de maio, em uma partida de futebol na Espanha.

Leia também:

➢ Centroavante gonçalense deixa Cruzeiro e acerta com o Coritiba

➢ Câmara de São Gonçalo aprova revisão do Plano Diretor de Urbanismo para 2024

“É um orgulho ter um jogador gonçalense enfrentando mundo afora o racismo estrutural e original, aquele que veio nos navios negreiros. Estou feliz em participar da sanção desta lei que deve tornar referência em todo Brasil. Com racismo não tem jogo nem mediação”, disse o Josemar, conterrâneo do atleta.

A lei foi assina pelo vice-governador Thiago Pampolha (União Brasil) , que aproveitou a passagem pelo estádio no Rio para sancionar outra lei, a 10.052, assinada pela deputada Veronica Lima (PT). O projeto estabelece a data 7 de abril como o dia da resposta história contra o racismo no futebol. A nova efeméride se baseia na data de uma resposta dada pelo time Vasco da Gama em 1924, quando o time se recusou a excluir jogadores negros de sua equipe.

O secretário estadual de Esportes, Rafael Picciani (MDB), e outros deputados e vereadores estiveram presentes na ocasião, que também entregou oficialmente a Vini Jr. a Medalha Tiradentes, honraria oferecida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

“Espero que minha família esteja orgulhosa de mim, por tudo que eles fizeram para eu chegar aqui. É um dia muito especial porque eu sou muito novo e não esperava por isso tão novo, estrear no Maracanã, e estar recebendo tantos prêmios no Maracanã. É um lugar muito especial para mim”, destacou o jogador ao receber a homenagem.