Alerj aprova Política Estadual Vini Jr. de Combate ao Racismo

Os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) optaram por aprovar o projeto de lei que institui a Política Estadual Vini Jr de Combate ao Racismo nos Estádios e Arenas Esportivas, proposta pelo gonçalense Professor Josemar (Psol). O pleito aconteceu na tarde desta terça-feira (06/06).

A política oficializa medidas para lidar com casos de ataques racistas a pessoas presentes em uma partida esportiva, inspirado pelo infame episódio sofrido pelo jogador Vinicius Jr. durante um jogo de futebol na Espanha, no fim dos mês passado. A lei prevê que a partida seja interrompida caso seja identificado um ato de racismo por alguma pessoa presente no local de disputa.

Leia mais:

➢ Brasil e Espanha agendam amistoso especial em combate ao racismo

➢ Câmara do Rio aprova concessão de título de cidadão carioca a Vinícius Jr

➢ Alunos de colégio e escolinha de futebol onde Vini Jr. estudou em SG fazem homenagem para o atleta

Essa é a primeira aprovação na assembleia de Josemar, ex-vereador em São Gonçalo eleito como deputado estadual em 2022. “Existem medidas importantes do projeto que vão no sentido de que a gente possa ter uma sociedade igualitária. Fico muito feliz que este seja meu primeiro projeto aprovado aqui na Casa”, comentou o parlamentar.



Com a aprovação na Alerj, o Projeto de Lei 1.112/23 segue para a mesa do governador Cláudio Castro (PL), que deve vetar ou sancionar a lei em até 15 dias.